ua en ru
Ср, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Усього 20 хвилин на полі: "Аякс" офіційно оголосив про відхід Олександра Зінченка

09:11 01.07.2026 Ср
2 хв
Короткий роман довжиною в кілька місяців та 20 хвилин на полі. Епопея універсала збірної України в Нідерландах офіційно завершилася
aimg Катерина Урсатій
Усього 20 хвилин на полі: "Аякс" офіційно оголосив про відхід Олександра Зінченка Олександр Зінченко (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Амстердамський "Аякс" офіційно оголосив про відхід з команди універсала збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.

Прощання в Амстердамі та кадрова чистка

29-річний український футболіст залишив нідерландський гранд у статусі вільного агента, оскільки сторони вирішили не продовжувати контракт, який сплинув 30 червня 2026 року.

Разом з українським захисником столичну команду також офіційно залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу. Керівництво "євреїв" подякувало легіонерам за професіоналізм.

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", - йдеться у офіційному повідомленні пресслужби амстердамців.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсенала" зовсім нещодавно - 1 лютого 2026 року.

Тоді боси клубу розраховували на миттєвий ефект від досвіду лівого захисника в АПЛ задля боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Проте через важке ушкодження українець встиг взяти участь лише у 2-х матчах, сумарно награвши якихось 20 хвилин, і не відзначився результативними діями.

Раніше у вітчизняних ЗМІ активно ширилася інформація про ймовірний гучний трансфер гравця у житомирське "Полісся", однак згодом у пресі ці чутки остаточно спростували. Наразі футболіст перебуває у пошуках нового клубу.

Кадрові зміни в "Аяксі" відбулися на тлі божевільних подій у світовому спорті.

Зокрема, на футбольному ЧС-2026 збірна Франції розгромила Швецію (3:0) завдяки дублю Кіліана Мбаппе, який встановив абсолютний рекорд мундіалів за голами у плейоф та обійшов самого Роналдо. В 1/8 фіналу французи зіграють проти Парагваю, а Норвегія Ерлінга Голанда вийде на Бразилію.

Раніше ми розповіли, як Бразилія на останніх секундах вибила Японію з ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Аякс Олександр Зінченко
Новини
Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі
Росіяни вночі влаштували рейд на АЗС Дніпропетровщини: спалахнули пожежі
Аналітика
Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці
Роман Коткореспондент РБК-Україна Пастки сірої зони. Як портовий шантаж і пірати знищують український експорт в Африці