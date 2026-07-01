Усього 20 хвилин на полі: "Аякс" офіційно оголосив про відхід Олександра Зінченка

Амстердамський "Аякс" офіційно оголосив про відхід з команди універсала збірної України Олександра Зінченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт нідерландського клубу.

Прощання в Амстердамі та кадрова чистка

29-річний український футболіст залишив нідерландський гранд у статусі вільного агента, оскільки сторони вирішили не продовжувати контракт, який сплинув 30 червня 2026 року.

Разом з українським захисником столичну команду також офіційно залишили голкіпер Вітезслав Ярош та захисник Такехіро Томіясу. Керівництво "євреїв" подякувало легіонерам за професіоналізм.

"Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри", - йдеться у офіційному повідомленні пресслужби амстердамців.

Ajax can confirm that Vítězslav Jaroš, Takehiro Tomiyasu and Oleksandr Zinchenko will leave the club when their contracts expire on June 30, following the end of the 2025/26 season.



We'd like to thank Vítězslav, Takehiro and Oleksandr for their commitment and contribution to the… pic.twitter.com/DXmrMp4WsA — AFC Ajax (@AFCAjax) June 30, 2026

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Аякса" з лондонського "Арсенала" зовсім нещодавно - 1 лютого 2026 року.

Тоді боси клубу розраховували на миттєвий ефект від досвіду лівого захисника в АПЛ задля боротьби за зону Ліги чемпіонів.

Проте через важке ушкодження українець встиг взяти участь лише у 2-х матчах, сумарно награвши якихось 20 хвилин, і не відзначився результативними діями.

Раніше у вітчизняних ЗМІ активно ширилася інформація про ймовірний гучний трансфер гравця у житомирське "Полісся", однак згодом у пресі ці чутки остаточно спростували. Наразі футболіст перебуває у пошуках нового клубу.