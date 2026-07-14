Усика вычеркнули из рейтинга IBF: кто заменил украинца в топ-списке

Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленный рейтинг в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг). Главной новостью свежего релиза стало полное отсутствие бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика, которого официально вычеркнули из списка лучших тяжеловесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный рейтинг организации .

Почему наказали Усика

Исключение самого титулованного боксера современности хоть и выглядит скандально, однако имеет четкую юридическую основу. Александр добровольно решил освободить свои чемпионские пояса и отказаться от титула, позволив другим претендентам бороться за вакантную корону.

Поскольку Усик подчеркнул, что не намерен вешать перчатки на гвоздь, болельщики ожидали увидеть его на вершине рейтинга претендентов. Однако строгие правила боксерской федерации не предусматривают компромиссов – самостоятельно отказавшийся от звания чемпиона спортсмен полностью выбывает из актуального топ-15.

Поэтому в списке лучших боксеров хевивейта не осталось ни одного представителя Украины. Третье место в обновленном рейтинге занял перспективный 19-летний британец Мозес Итаума, который уже в августе может подняться еще выше в случае победы над Филиппом Хрговичем. Лидером рейтинга стал кубинец Франк Санчес, а Энтони Джошуа замыкает первую пятерку.

Топ-15 рейтинга IBF в супертяжелом весе:

Чемпион мира: вакантно

Франк Санчес (Куба) вакантно Мозес Итаума (Великобритания) Филипп Хргович (Хорватия) Энтони Джошуа (Великобритания) Баходир Джалолов (Узбекистан) Тайсон Фьюри (Великобритания) Фабио Вордли (Великобритания) Деонтей Уайлдер (США) Ричард Риакпоре (Великобритания) Ричард Торрес (США) Гвидо Вианелло (Италия) Джастис Хуни (Австралия) Эфе Аджагба (Нигерия) Джаррелл Миллер (США)

Единственный украинец в реестрах IBF

Единственным представителем Украины в рейтингах организации остается боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Карен Чухаджян.

Он сумел подняться на одну ступеньку и теперь занимает 11-е место.