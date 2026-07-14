Усика викреслили з рейтингу IBF: хто замінив українця в топ-списку

Міжнародна боксерська федерація (IBF) представила оновлений рейтинг у надважкій ваговій категорії (понад 90,7 кг). Головною новиною свіжого релізу стала повна відсутність колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, якого офіційно викреслили зі списків найкращих важковаговиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг організації .

Чому покарали Усика

Виключення найтитулованішого боксера сучасності хоч і виглядає скандально, проте має чітке юридичне підґрунтя. Олександр добровільно вирішив звільнити свої чемпіонські пояси та відмовитися від титулу, дозволивши іншим претендентам боротися за вакантну корону.

Оскільки Усик наголосив, що не збирається вішати рукавички на цвях, уболівальники очікували побачити його на вершині рейтингу претендентів. Однак суворі правила боксерської федерації не передбачають компромісів – спортсмен, який самостійно відмовився від звання чемпіона, повністю вибуває з актуального топ-15.

Через це у списку найкращих боксерів хевівейту не залишилося жодного представника України. Натомість третє місце в оновленому рейтингу посів перспективний 19-річний британець Мозес Ітаума, який уже в серпні може піднятися ще вище в разі перемоги над Філіпом Хрговічем. Лідером рейтингу став кубинець Франк Санчес, а Ентоні Джошуа замикає першу п'ятірку.

Топ-15 рейтингу IBF у надважкій вазі:

Чемпіон світу: вакантно

Франк Санчес (Куба) вакантно Мозес Ітаума (Велика Британія) Філіп Хрговіч (Хорватія) Ентоні Джошуа (Велика Британія) Баходір Джалолов (Узбекистан) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Деонтей Вайлдер (США) Річард Ріакпоре (Велика Британія) Річард Торрес (США) Гвідо Віанелло (Італія) Джастіс Хуні (Австралія) Ефе Аджагба (Нігерія) Джаррелл Міллер (США)

Єдиний українець у реєстрах IBF

Єдиним представником України в рейтингах організації залишається боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Карен Чухаджян.

Він зумів піднятися на одну сходинку і тепер посідає 11-те місце.