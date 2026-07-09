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Берінчик увірвався в шоу Ітауми: у Лондоні на нього чекає грізний нокаутер

17:49 09.07.2026 Чт
2 хв
Українець повертається на ринг після втрати чемпіонського титулу
aimg Андрій Костенко
Берінчик увірвався в шоу Ітауми: у Лондоні на нього чекає грізний нокаутер Денис Берінчик готується до повернення (фото: instagram.com/berinchyk)
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Срібний призер Олімпійських ігор та колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик готується до масштабного повернення на великий ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Співголовна подія на легендарній арені

Український боксер вже узгодив деталі свого наступного поєдинку, який стане однією з головних подій грандіозного боксерського вечора на легендарній арені O2 у Лондоні. Його головною подією стане мегафайт у суперважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітаумою та хорватським супертяжем Філіпом Хрговічем.

Поєдинок Берінчика запланований як співголовна зустріч цього вечора, що підкреслює високий статус українського боксера на міжнародній арені.

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Грандіозний захід відбудеться наприкінці літа – 29 серпня, а до трансляції події буде прикута увага мільйонів фанатів боксу по всьому світу завдяки зірковому головному бою.

Важка реабілітація та новий суперник

Для 38-річного українця цей вихід у ринг буде першим після тривалої вимушеної паузи. Свій останній поєдинок Денис провів у лютому 2025 року, коли достроково поступився американцю Кейшону Девісу, втративши свій чемпіонський пояс WBO. Після цього українцю довелося пройти складні випробування:

  • Дві операції: Боксер переніс серйозні хірурчічні втручання на пошкодженому плечі.
  • Тривале відновлення: Процес реабілітації та набору форми зайняв майже півтора року.
  • Повернення до витоків: Зараз Берінчик важко працює на зборах у Буковелі під керівництвом Юрія Ткаченка – тренера, з яким він вигравав "срібло" Олімпіади-2012.

Очікується, що протистояти Денису буде грізний місцевий нокаутер Сем Ноукс. Британський боксер має у своєму активі 16 дострокових перемог і зовсім нещодавно дав наджорсткий чемпіонський бій топ-фавориту Абдуллі Мейсону (британець поступився за очками), тому для українця це повернення стане справжньою перевіркою на міцність.

Раніше ми розповіли і показали, як культового суперника братів Кличків жорстко побили після камбеку.

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