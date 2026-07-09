Берінчик увірвався в шоу Ітауми: у Лондоні на нього чекає грізний нокаутер

Срібний призер Олімпійських ігор та колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик готується до масштабного повернення на великий ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene .

Співголовна подія на легендарній арені

Український боксер вже узгодив деталі свого наступного поєдинку, який стане однією з головних подій грандіозного боксерського вечора на легендарній арені O2 у Лондоні. Його головною подією стане мегафайт у суперважкій вазі між британським проспектом Мозесом Ітаумою та хорватським супертяжем Філіпом Хрговічем.

Поєдинок Берінчика запланований як співголовна зустріч цього вечора, що підкреслює високий статус українського боксера на міжнародній арені.

Грандіозний захід відбудеться наприкінці літа – 29 серпня, а до трансляції події буде прикута увага мільйонів фанатів боксу по всьому світу завдяки зірковому головному бою.

Важка реабілітація та новий суперник

Для 38-річного українця цей вихід у ринг буде першим після тривалої вимушеної паузи. Свій останній поєдинок Денис провів у лютому 2025 року, коли достроково поступився американцю Кейшону Девісу, втративши свій чемпіонський пояс WBO. Після цього українцю довелося пройти складні випробування:

Дві операції: Боксер переніс серйозні хірурчічні втручання на пошкодженому плечі.

Боксер переніс серйозні хірурчічні втручання на пошкодженому плечі. Тривале відновлення: Процес реабілітації та набору форми зайняв майже півтора року.

Процес реабілітації та набору форми зайняв майже півтора року. Повернення до витоків: Зараз Берінчик важко працює на зборах у Буковелі під керівництвом Юрія Ткаченка – тренера, з яким він вигравав "срібло" Олімпіади-2012.

Очікується, що протистояти Денису буде грізний місцевий нокаутер Сем Ноукс. Британський боксер має у своєму активі 16 дострокових перемог і зовсім нещодавно дав наджорсткий чемпіонський бій топ-фавориту Абдуллі Мейсону (британець поступився за очками), тому для українця це повернення стане справжньою перевіркою на міцність.