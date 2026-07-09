Беринчик ворвался в шоу Итаумы: в Лондоне его ждет грозный нокаутер

Серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик готовится к масштабному возвращению на большой ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene .

Соглавное событие на легендарной арене

Украинский боксер уже согласовал детали своего следующего поединка, который станет одним из главных событий грандиозного боксерского вечера на легендарной арене O2 в Лондоне. Его главным событием станет мегафайт в супертяжелом весе между британским проспектом Мозесом Итаумой и хорватским супертяжем Филиппом Хрговичем.

Поединок Беринчика запланирован как соглавная встреча в этот вечер, подчеркивающая высокий статус украинского боксера на международной арене.

Грандиозное мероприятие состоится в конце лета – 29 августа, а к трансляции события будет приковано внимание миллионов фанатов бокса по всему миру благодаря звездному главному бою.

Трудная реабилитация и новый соперник

Для 38-летнего украинца этот выход в ринг будет первым после продолжительной вынужденной паузы. Свой последний поединок Денис провел в феврале 2025 года, когда досрочно уступил американцу Кейшону Дэвису, потеряв свой чемпионский пояс WBO. После этого украинцу пришлось пройти сложные испытания:

Две операции: Боксер перенес серьезные хирургические вмешательства на поврежденном плече.

Боксер перенес серьезные хирургические вмешательства на поврежденном плече. Длительное восстановление: Процесс реабилитации и набора формы занял почти полтора года.

Процесс реабилитации и набора формы занял почти полтора года. Возвращение к истокам: Сейчас Беринчик тяжело работает на сборе в Буковеле под руководством Юрия Ткаченко – тренера, с которым он выигрывал "серебро" Олимпиады-2012.

Ожидается, что противостоять Денису будет грозный местный нокаутер Сэм Ноукс. Британский боксер имеет в своем активе 16 досрочных побед и совсем недавно дал сверхжесткий чемпионский бой топ-фавориту Абдулле Мейсону (британец уступил по очкам), поэтому для украинца это возвращение станет настоящей проверкой на крепость.