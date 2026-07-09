Беринчик ворвался в шоу Итаумы: в Лондоне его ждет грозный нокаутер
Серебряный призер Олимпийских игр и бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик готовится к масштабному возвращению на большой ринг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.
Соглавное событие на легендарной арене
Украинский боксер уже согласовал детали своего следующего поединка, который станет одним из главных событий грандиозного боксерского вечера на легендарной арене O2 в Лондоне. Его главным событием станет мегафайт в супертяжелом весе между британским проспектом Мозесом Итаумой и хорватским супертяжем Филиппом Хрговичем.
Поединок Беринчика запланирован как соглавная встреча в этот вечер, подчеркивающая высокий статус украинского боксера на международной арене.
Грандиозное мероприятие состоится в конце лета – 29 августа, а к трансляции события будет приковано внимание миллионов фанатов бокса по всему миру благодаря звездному главному бою.
Трудная реабилитация и новый соперник
Для 38-летнего украинца этот выход в ринг будет первым после продолжительной вынужденной паузы. Свой последний поединок Денис провел в феврале 2025 года, когда досрочно уступил американцу Кейшону Дэвису, потеряв свой чемпионский пояс WBO. После этого украинцу пришлось пройти сложные испытания:
- Две операции: Боксер перенес серьезные хирургические вмешательства на поврежденном плече.
- Длительное восстановление: Процесс реабилитации и набора формы занял почти полтора года.
- Возвращение к истокам: Сейчас Беринчик тяжело работает на сборе в Буковеле под руководством Юрия Ткаченко – тренера, с которым он выигрывал "серебро" Олимпиады-2012.
Ожидается, что противостоять Денису будет грозный местный нокаутер Сэм Ноукс. Британский боксер имеет в своем активе 16 досрочных побед и совсем недавно дал сверхжесткий чемпионский бой топ-фавориту Абдулле Мейсону (британец уступил по очкам), поэтому для украинца это возвращение станет настоящей проверкой на крепость.
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