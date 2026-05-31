Все в восторге от Марты: легенды тенниса в шоке после уничтожения Свёнтек на Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины и 15-я в мире Марта Костюк шокировала теннисный мир, впервые в карьере разобравшись с четырехкратной победительницей Ролан Гаррос Игой Свёнтек.

"Она делает хорошо абсолютно все"

Легендарная американская теннисистка, эксперт Eurosport Крис Эверт не скрывала своего восхищения действиями украинской спортсменки на корте. Она отметила колоссальный прогресс в игре нашей теннисистки.

"Вау. Великие победы Марты продолжаются, и ее уверенность должна стремительно расти. У Костюк теперь абсолютно универсальная игра по всему корту. Вы больше не можете выехать на ее ошибках или слабой игре с лету", - отмечает Эверт.

По мнению эксперта, Марта полностью адаптировала свой стиль под любые условия. Она делает хорошо абсолютно все, продемонстрировав завершенную, целостную игру на любом покрытии, а не только на грунте. Большую роль в этом сыграли психологическая устойчивость и высокий теннисный IQ.

В то же время Крис Эверт считает, что для Иги Свёнтек это поражение обнажило серьезные проблемы, которые новый тренерский штаб еще просто не успел исправить.

"Для Иги это возвращение к чертежной доске. Ей надо разобраться со своим стилем: упростить действия, убрать ошибки, возможно, усилить подачу и чувствовать себя комфортнее при выходах к сетке", - резюмировала легенда тенниса.

Эверт добавила, что вылет топ-сеяных на Ролан Гаррос лишь подтверждает невероятную глубину женского тура - соперницы больше никого не боятся.

"У Марты колоссальная вера в себя"

Бывшая вторая ракетка мира и аналитик Eurosport Алекс Корретха обратил внимание на тактическую смелость украинки, которая шокировала соперницу.

"Марта выигрывала очки почти на 60% вторых подач Свьонтек. Она смело выходила к сетке - и вообще диктовала условия и доминировала на корте", - подчеркнул Корретха.

Эксперт подчеркнул, что Костюк идеально просчитала план на игру. Она точно знала, что нужно делать, и хотя раньше не выигрывала у Свьонтек ни одного сета, сегодня победила в двух партиях подряд.

Корретха выделил не только технические аспекты, но и безумный кураж украинки.

"Главное - это ее колоссальная вера в себя. Она действительно чувствовала, что все сложится в ее пользу", - заявил эксперт.

Отметим, что в Украине наблюдать за главными поединками Ролан Гаррос в прямом эфире можно на платформах Eurosport и HBO Max.