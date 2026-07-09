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У "Университати" есть серьезная проблема перед "Динамо", - Шахов

15:19 09.07.2026 Чт
3 мин
Известный футбольный обозреватель обратил внимание на отсутствие одного из лидеров румынской команды
aimg Даниил Вереитин
У "Университати" есть серьезная проблема перед "Динамо", - Шахов "Университатя" сыграет против "Динамо" без лидера (фото: primasport.ro)
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Сегодня киевское "Динамо" проведет свой первый матч в сезоне 2026/2027. В рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы киевляне сыграют с румынской "Университатей" из города Клуж. Румынская команда к этой игре подходит с ослабленной атакой.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал футбольный обозреватель и многолетний заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

Кадровые потери "Динамо"

На предматчевой пресс-конференции главный тренер столичного клуба Игорь Костюк озвучил имена футболистов, которые точно не сыграют в первом матче против "Университати". Среди них два центральных защитника – Владислав Захарченко и Денис Попов, а также правый защитник Александр Тымчик и левый вингер Владислав Кабаев.

По мнению Андрея Шахова, "Динамо" имеет достаточно сбалансированный состав по уровню мастерства игроков.

– Перед первым официальным матчем сезона, как правило, не до конца понятно, на кого тренерский штаб планирует делать ставку, как на игроков стартового состава. Наверное, даже в большей степени это относится к "Динамо", в котором как мне кажется, на многих позициях собраны игроки примерно одного уровня, – отметил журналист.

Эксперт считает, что глобальной проблемы для Игоря Костюка отсутствие упомянутых игроков не создаст, но повлияет на вариативность тренерских решений.

– На мой взгляд, те футболисты, которые не смогут сегодня сыграть, такими безоговорочными лидерами на своих позициях не являются. Однако всегда плохо, когда человек, а в главном случае главный тренер, лишен выбора, поэтому, да, отсутствие данных игроков для тренера становится проблемой и значительно сужает вариативность как при определении стартового состава, так и усиления игры со скамейки запасных, – сказал Андрей Шахов.

"Университатя" – неприятный, но проходимый соперник

Журналист также дал характеристику предстоящему сопернику "Динамо", напомнив, что матчи с румынскими клубами всегда складываются для киевлян непросто.

– Так уж исторически вышло, что для "Динамо" непросто складываются матчи с румынскими командами. Так что да, соперник неприятный, однако сейчас румынский чемпионат и румынские клубы не так сильны, как раньше, поэтому динамовцы должны проходить этот барьер. Киевляне и опытнее, и состав у них сильнее. И даже отсутствие возможности сыграть на родном стадионе не должно повлиять на положительный для "Динамо" исход противостояния, – считает Шахов.

Кто не поможет "Университате"

В летнее межсезонье румынский клуб активно работал на трансферном рынке: девять футболистов покинуло команду, но вместо них пришло восемь новых футболистов. Андрей Шахов считает, что искать в этом причины возможной нестабильности пока не стоит и стартовый состав "Университати" не слишком изменится в сравнении с последними матчами прошлого сезона.

– За исключением единичных случаев, например, вратарской позиции, основные игроки пока остаются в клубе. Так что далеко не факт, что новички команды в большом количестве сразу пробьются в стартовый состав. Я думаю, что кардинальных изменений в старте по сравнению с концовкой прошлого сезона будет немного, – говорит журналист.

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Эксперт также отметил, что главная проблема "Университати" в кадровом смысле не в большой текучке игроков, а в отсутствии ключевого футболиста группы атаки.

– Для румын главной потерей станет лучшего бомбардира прошлого чемпионата центрального нападающего Йово Лукича, который задержался на ЧМ и пока в отпуске. Заменить такого игрока, на котором строилось завершение атаки "Университати", большущая проблема и, надеюсь, динамовцы этим воспользуются, – резюмировал Шахов.

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