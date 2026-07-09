"Університатя" має серйозну проблему перед "Динамо", - Шахов

Сьогодні київське "Динамо" проведе свій перший матч у сезоні 2026/2027. У рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи кияни зіграють із румунською "Університією" з міста Клуж. Румунська команда до цієї гри підходить з ослабленою атакою.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів футбольний оглядач та багаторічний заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов.

Кадрові втрати "Динамо"

На передматчевій прес-конференції головний тренер столичного клубу Ігор Костюк озвучив імена футболістів , які точно не зіграють у першому матчі проти "Університаті". Серед них два центральні захисники – Владислав Захарченко та Денис Попов, а також правий захисник Олександр Тимчик та лівий вінгер Владислав Кабаєв .

На думку Андрія Шахова , "Динамо" має досить збалансований склад за рівнем майстерності гравців.

– Перед першим офіційним матчем сезону, як правило, не до кінця зрозуміло, на кого тренерський штаб планує робити ставку як на гравців стартового складу. Напевно, навіть більшою мірою це стосується "Динамо", в якому, як мені здається, на багатьох позиціях зібрано гравців приблизно одного рівня, – зазначив журналіст.

Експерт вважає, що глобальної проблеми для Ігоря Костюка відсутність згаданих гравців не створить, але вплине на варіативність тренерських рішень.

– На мою думку, ті футболісти, які не зможуть сьогодні зіграти, такими беззаперечними лідерами на своїх позиціях не є. Однак завжди погано, коли людина, а в даному випадку головний тренер, позбавлена вибору, тому, так, відсутність даних гравців для тренера стає проблемою і значно звужує варіативність як при визначенні стартового складу, так і посилення гри з лави запасних, – сказав Андрій Шахов.

"Університатя" – неприємний, але прохідний суперник

Журналіст також дав характеристику майбутньому супернику "Динамо", нагадавши, що матчі з румунськими клубами завжди складаються для киян непросто.

- Так уже історично вийшло, що для "Динамо" непросто складаються матчі з румунськими командами. Так що так, суперник неприємний, проте зараз румунський чемпіонат та румунські клуби не такі сильні, як раніше, тому динамівці мають проходити цей бар'єр. Кияни і досвідченіші, і склад у них сильніший. І навіть відсутність можливості зіграти на рідному стадіоні не має вплинути на позитивний для "Динамо" результат протистояння, – вважає Шахов.

Хто не допоможе "Університету"

У літнє міжсезоння румунський клуб активно працював на трансферному ринку: дев'ять футболістів покинуло команду, але натомість прийшло вісім нових футболістів. Андрій Шахов вважає, що шукати в цьому причини можливої нестабільності поки не варто, і стартовий склад "Університаті" не надто зміниться порівняно з останніми матчами минулого сезону.

– За винятком поодиноких випадків, наприклад, воротарської позиції, основні гравці поки що залишаються у клубі. Тож далеко не факт, що новачки команди у великій кількості одразу проб'ються у стартовий склад. Я думаю, що кардинальних змін у старті порівняно з кінцівкою минулого сезону буде небагато, – каже журналіст.

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Експерт також зазначив, що головна проблема "Університаті" у кадровому сенсі не у великій текучці гравців, а у відсутності ключового футболіста групи атаки.

– Для румунів головною втратою стане найкращого бомбардира минулого чемпіонату центрального нападника Йово Лукіча, який затримався на ЧС і поки що у відпустці. Замінити такого гравця, на якому будувалося завершення атаки "Університаті", величезна проблема і, сподіваюся, динамівці цим скористаються, – резюмував Шахов.