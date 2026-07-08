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Костюк озвучив втрати "Динамо" перед стартом в єврокубках

22:01 08.07.2026 Ср
2 хв
9 липня кияни зіграють перший офіційний матч сезону
aimg Данило Вереітін
Костюк озвучив втрати "Динамо" перед стартом в єврокубках Ігор Костюк (фото: ФК "Динамо" Київ)
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Кілька футболістів київського "Динамо" зазнали ушкоджень під час тренувальних зборів, відтак тренерський штаб не розраховує на них у матчі проти "Університаті".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ФК "Динамо" Київ.

Хто не зіграє у матчі "Динамо" – "Університатя"

На передматчевій пресконференції головний тренер киян Ігор Костюк розповів, на кого точно не розраховує у прийдешній грі.

– Осипенку та Захарченку провели операції, також поза грою Попов. Є мікропошкодження в Лонвейка. Кабаєв та Тимчик відновлюються від попередніх травм. Вони не зможуть нам допомогти завтра. Попри такі втрати, команда продовжує підготовку, – заявив Костюк.

Відомо, що до заявки "Динамо" на цей матч потрапив і багаторічний лідер столичного клубу Андрій Ярмоленко.

Який шлях чекає на "Динамо" у Лізі Європи

Проти "Університаті" "Динамо" зіграє два матчі: 9 липня у Любліні та 16 липня у Клужі. У випадку успіху за підсумками двох зустрічей, кияни вийдуть до 2-го кваліфікаційного раунду, де зіграють із грецьким клубом ПАОК.

У разі ж невдачі у протистоянні із "Університатею", "Динамо" продовжить свою єврокубкову подорож вже у Лізі конференцій. Там його суперником за другим кваліфікаційним раундом стане норвезький "Бранн".

Як змінилося "Динамо" у міжсезоння

Влітку столичний клуб зазнав кадрових змін: команда після семи років виступів залишив Олександр Караваєв, який продовжить кар'єру у донецькому "Шахтарі". Також з "Динамо" до ФК "Харків" перейшов півзахисник Олександр Яцик.

Натомість, команда підсилила лінію нападу французьким форвардом П'єром Мунгенге. Новим голкіпером "Динамо" став Ілля Ольховий, а ще група гравців повернулася до команди після орендних угод в інших клубах. Це Олексій Гусєв, Навін Малиш, Владислав Герич, Джастін Лонвейк, Валентин Рубчинський, Роман Саленко та Анхель Торрес.

Крім того, на правах вільного агента до "Динамо" повернувся і 32-річний польський захисник Томаш Кендзьора.

Раніше ми розповідали про те, де та коли "Динамо" зіграє свій перший матч в УПЛ сезону 2026/2027.

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