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Костюк озвучил потери "Динамо" перед стартом в еврокубках

22:01 08.07.2026 Ср
2 мин
9 июля киевляне сыграют первый официальный матч сезона
aimg Даниил Вереитин
Костюк озвучил потери "Динамо" перед стартом в еврокубках Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо" Киев)
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Несколько футболистов киевского "Динамо" получили повреждения во время тренировочных сборов, поэтому тренерский штаб не рассчитывает на них в матче против "Университати".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФК "Динамо" Киев.

Кто не сыграет в матче "Динамо" – "Университет"

На предматчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Игорь Костюк рассказал, на кого точно не рассчитывает в грядущей игре.

– Осипенко и Захарченко провели операции, также вне игры Попов. Есть микроповреждения у Лонвейка. Кабаев и Тымчик восстанавливаются от травм. Они не смогут помочь завтра. Несмотря на такие потери, команда продолжает подготовку, – заявил Костюк.

В то же время, известно, что в заявку "Динамо" на этот матч попал многолетний лидер столичного клуба Андрей Ярмоленко.

Какой путь ждет "Динамо" в Лиге Европы

Против "Университати" "Динамо" сыграет два матча: 9 июля в Люблине и 16 июля в Клуже. В случае успеха по итогам двух встреч, киевляне выйдут во 2-й квалификационный раунд, где сыграют с греческим клубом ПАОК.

В случае же неудачи в противостоянии с "Университатей", "Динамо" продолжит свое еврокубковое путешествие уже в Лиге конференций. Там его соперником по второму квалификационному раунду станет норвежский "Бранн".

Как изменилось "Динамо" в межсезонье

Летом столичный клуб претерпел кадровые изменения: команда после семи лет выступлений покинул Александр Караваев, который продолжит карьеру в донецком "Шахтере". Также из "Динамо" в ФК "Харьков" перешел полузащитник Александр Яцык.

Зато команда усилила линию нападения французским форвардом Пьером Мунгенге. Новым голкипером "Динамо" стал Илья Ольховой, а еще группа игроков вернулась в команду после арендных сделок в других клубах. Это Алексей Гусев, Навин Малыш, Владислав Герич, Джастин Лонвейк, Валентин Рубчинский, Роман Саленко и Анхель Торрес.

Кроме того, на правах свободного агента в "Динамо" вернулся и 32-летний польский защитник Томаш Кендзера.

Ранее мы рассказывали о том, где и когда "Динамо" сыграет свой первый матч в УПЛ сезона 2026/2027 .

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