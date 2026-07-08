Старт уже в липні: УПЛ здивувала календарем першого туру нового сезону
Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила дати та час початку всіх поєдинків стартового туру чемпіонату України сезону-2026/27. Нова кампанія стартує у п'ятницю, 31 липня, і триватиме до понеділка, 3 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Новий сезон відкриє матч у п'ятницю, в якому "Зоря" прийматиме "Колос". Ще дві гри відбудуться в суботу – "Кривбас" зійдеться з "Карпатами", а "Харків" з "Вересом".
Найбільш насиченою традиційно стане неділя, 2 серпня - на цей день заплановано одразу три зустрічі, серед яких протистояння київського "Динамо" та "Лівого Берега".
Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", закриватиме тур у понеділок виїзним матчем проти "Кудрівки".
Повний календар стартового туру
31 липня (п'ятниця)
- "Зоря" - "Колос" - 18:00
1 серпня (субота)
- "Кривбас" - "Карпати" - 13:00
- "Харків" - "Верес" - 15:30
2 серпня (неділя)
- "Чорноморець" - "Полісся" - 13:00
- "Епіцентр" - "Оболонь" - 15:30
- "Динамо" - "Лівий Берег" - 18:00
3 серпня (понеділок)
- "Буковина" - ЛНЗ - 15:30
- "Кудрівка" - "Шахтар" - 18:00
Нагадаємо, що раніше став відомий також повний календар УПЛ сезону-2026/27. В заявці київського "Динамо" на наступний сезон не знайшлось місця Андрію Ярмоленку. А рівненський "Верес" в міжсезоння потрапив у скандал, позбувшись одного з лідерів.
Також Данило Вереітін в авторській колонці для РБК-Україна розібрав фінансові успіхи УПЛ ТБ, та яких результатів офіційний транслятор Української Прем'єр-ліги зміг досягти за два роки.