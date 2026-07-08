Старт уже в липні: УПЛ здивувала календарем першого туру нового сезону

Дирекція Української Прем'єр-ліги офіційно затвердила дати та час початку всіх поєдинків стартового туру чемпіонату України сезону-2026/27. Нова кампанія стартує у п'ятницю, 31 липня, і триватиме до понеділка, 3 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Новий сезон відкриє матч у п'ятницю, в якому "Зоря" прийматиме "Колос". Ще дві гри відбудуться в суботу – "Кривбас" зійдеться з "Карпатами", а "Харків" з "Вересом".

Найбільш насиченою традиційно стане неділя, 2 серпня - на цей день заплановано одразу три зустрічі, серед яких протистояння київського "Динамо" та "Лівого Берега".

Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", закриватиме тур у понеділок виїзним матчем проти "Кудрівки".

Повний календар стартового туру

31 липня (п'ятниця)

"Зоря" - "Колос" - 18:00

1 серпня (субота)

"Кривбас" - "Карпати" - 13:00

"Харків" - "Верес" - 15:30

2 серпня (неділя)

"Чорноморець" - "Полісся" - 13:00

"Епіцентр" - "Оболонь" - 15:30

"Динамо" - "Лівий Берег" - 18:00

3 серпня (понеділок)