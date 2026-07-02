Украинское дерби на Уимблдоне: Киченок и Кравчик устроили тотальный погром

На Уимблдоне-2026 официально стартовали соревнования в женском парном разряде. Первый круг травяного мейджора подарил болельщикам украинское дерби, в котором опытная Людмила Киченок в тандеме с американкой Дезире Кравчик победили дуэт соотечественницы Александры Олейниковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.
Украинско-американский дуэт Киченок/Кравчик, получивший от организаторов высокий 11-й номер посева, подходил к Уимблдону с желанием реабилитироваться за досадный вылет в стартовом раунде Ролан Гарросу.
Их первыми соперницами в Лондоне стали Александра Олейникова (которая накануне завершила выступления в одиночной сетке, разгромно проиграв свой матч) и мексиканка Рената Сарасуа.
Борьбы на корте не получилось – встреча длилась всего 52 минуты и завершилась тотальной доминацией фавориток.
В первом сете Киченок и Кравчик с первых розыгрышей захватили инициативу, уверенно брейкировали и отдали соперницам только один гейм, забрав партию со счетом 6:1.
Вторая часть противостояния превратилась в настоящее избиение. Олейникова и Сарасуа разгромно проиграли партию "всуху", так и не сумев размочить счет в геймах - 0:6.
Всего за матч победительницы дважды подали навылет, допустили 3 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов. Олейникова и ее мексиканская партнерша выполнили 1 эйс, совершили 2 двойные ошибки и упустили все 4 своих шанса на брейк.
Во втором раунде соревнований (1/16 финала) 11-й сеяный дуэт скрестит ракетки с победительницами противостояния между китайским тандемом Синью Цзян/Сюй Ифань и чешско-швейцарской парой Виктория Голубич/Тереза Валентова.
Параллельно в одиночном разряде Уимблдона-2026 продолжает зажигать молодая украинская звезда Дарья Снигур, которая впервые в своей карьере пробилась в третий раунд престижного травяного мейджора.
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