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Украинское дерби на Уимблдоне: Киченок и Кравчик устроили тотальный погром

16:27 02.07.2026 Чт
2 мин
Только один гейм за матч: 11-е сеяные устроили украинцы тотальный погром на Уимблдоне
aimg Екатерина Урсатий
Людмила Киченок (фото: Getty Images)

На Уимблдоне-2026 официально стартовали соревнования в женском парном разряде. Первый круг травяного мейджора подарил болельщикам украинское дерби, в котором опытная Людмила Киченок в тандеме с американкой Дезире Кравчик победили дуэт соотечественницы Александры Олейниковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

52 минуты на корте: как Киченок и Кравчик уничтожили оппоненток

Украинско-американский дуэт Киченок/Кравчик, получивший от организаторов высокий 11-й номер посева, подходил к Уимблдону с желанием реабилитироваться за досадный вылет в стартовом раунде Ролан Гарросу.

Их первыми соперницами в Лондоне стали Александра Олейникова (которая накануне завершила выступления в одиночной сетке, разгромно проиграв свой матч) и мексиканка Рената Сарасуа.

Борьбы на корте не получилось – встреча длилась всего 52 минуты и завершилась тотальной доминацией фавориток.

В первом сете Киченок и Кравчик с первых розыгрышей захватили инициативу, уверенно брейкировали и отдали соперницам только один гейм, забрав партию со счетом 6:1.

Вторая часть противостояния превратилась в настоящее избиение. Олейникова и Сарасуа разгромно проиграли партию "всуху", так и не сумев размочить счет в геймах - 0:6.

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Всего за матч победительницы дважды подали навылет, допустили 3 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов. Олейникова и ее мексиканская партнерша выполнили 1 эйс, совершили 2 двойные ошибки и упустили все 4 своих шанса на брейк.

Во втором раунде соревнований (1/16 финала) 11-й сеяный дуэт скрестит ракетки с победительницами противостояния между китайским тандемом Синью Цзян/Сюй Ифань и чешско-швейцарской парой Виктория Голубич/Тереза Валентова.

Параллельно в одиночном разряде Уимблдона-2026 продолжает зажигать молодая украинская звезда Дарья Снигур, которая впервые в своей карьере пробилась в третий раунд престижного травяного мейджора.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

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