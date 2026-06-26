Украинское дерби на старте и битва с "нейтральной": сюрпризы жеребьевки Уимблдона-2026

Результаты жеребьевки

По итогам жеребьевки украинки получили следующих соперниц в первом круге:

Элина Свитолина – Дарья Снигур

Марта Костюк – Надежда Подороска (Аргентина)

Александра Олейникова – Маккартни Кесслер (США)

Даяна Ястремская – Аой Ито (Япония)

Ангелина Калинина – Камилла Рахимова (Узбекистан)

Юлия Стародубцева – Анна Блинкова ("нейтральная")

Ключевые интриги турнирной сетки

Главным событием первого круга для Украины станет встреча Светолиной и Снигур. Для Элины этот Уимблдон станет 12-м в карьере, тогда как Дарья выступит в основной сетке во второй раз. До сегодняшнего дня теннисистки в официальных матчах еще не встречались.

Интересен также путь Марты Костюк. После успешного грунтового сезона теннисистка попытается обновить личный рекорд на британском "мейджоре", где раньше не проходила дальше третьего круга. В случае успеха Костюк и Стародубцева могут встретиться между собой уже во втором или третьем раунде, а в 1/8 финала Марту потенциально ждет рематч полуфинала Ролан Гаррос со Светолиной.

Отдельного внимания заслуживает дебют Александры Олейникова, которая начнет свой путь матчем против американки Кесслер. В случае победы Олийникову может ожидать встреча с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Когда стартуют украинки

Матчи первого раунда распределены на два игровых дня.

Олейникова и Ястремска выйдут на корт уже в понедельник, 29 июня. Остальные украинки стартуют во вторник, 30 числа.

Точное время начала матчей организаторы определят за день до их проведения.

Где смотреть Уимблдон-2026

Эксклюзивным транслятором главного травяного турнира в мировом теннисе в этот раз выступит "Суспільне спорт".

Все поединки украинских теннисисток можно будет увидеть на платформах и местных каналах "Суспільного", а также на YouTube-канале "Суспільне спорт".