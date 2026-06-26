Українське дербі на старті та битва з "нейтральною": сюрпризи жеребкування Вімблдона-2026

Відбулося жеребкування жіночої основної сітки Вімблдона-2026, за підсумками якого сформувалися пари для українок. Головною подією стартового етапу стане українське дербі між Еліною Світоліною та Дарією Снігур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
За підсумками жеребкування українки отримали наступних суперниць у першому колі:
Головною подією першого кола для України стане зустріч Світоліної та Снігур. Для Еліни цей Вімблдон стане 12-м у кар'єрі, тоді як Дарія виступить в основній сітці вдруге. До сьогодні тенісистки в офіційних матчах ще не зустрічалися.
Цікавим також є шлях Марти Костюк. Після успішного ґрунтового сезону тенісистка спробує оновити особистий рекорд на британському "мейджорі", де раніше не проходила далі третього кола. У разі успіху Костюк та Стародубцева можуть зустрітися між собою вже в другому або третьому раунді, а в 1/8 фіналу на Марту потенційно чекає рематч півфіналу Ролан Гаррос зі Світоліною.
Окремої уваги заслуговує дебют Олександри Олійникової, яка розпочне свій шлях матчем проти американки Кесслер. У випадку перемоги на Олійникову може чекати зустріч із першою ракеткою світу Аріною Соболенко.
Матчі першого раунду розподілені на два ігрові дні.
Олійникова та Ястремська вийдуть на корт вже в понеділок, 29 червня. Інші українки стартують у вівторок, 30 числа.
Точний час початку матчів організатори визначать за день до їх проведення.
Ексклюзивним транслятором головного трав'яного турніру в світовому тенісі цього разу виступить "Суспільне Спорт".
Усі поєдинки українських тенісисток можна буде переглянути на платформах та місцевих каналах "Суспільного", а також на YouTube-каналі "Суспільне спорт".
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