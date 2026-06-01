Украинское дерби на Ролан Гаррос: как Свитолина и Костюк играли между собой раньше (видео)

Впервые в истории Открытого чемпионата Франции в четвертьфинале зрители увидят чисто украинское противостояние. Элина Свитолина и Марта Костюк сойдутся в бескомпромиссном поединке за путевку в полуфинал грунтового мэйджора.

РБК-Украина вспоминает, как разворачивались события в предыдущих очных встречах двух главных звезд отечественного тенниса.

Паритет на харде

Четвертьфинальный матч в Париже между первой и второй ракетками Украины пройдет во вторник, 2 июня. Начало - не раньше 12:00 по киевскому времени.

До этого на уровне WTA теннисистки провели между собой только два официальных поединка - оба прошли на хардовых кортах. Сейчас в их противостоянии паритет - 1:1.

Битва поколений в Мельбурне (Australian Open-2018)

Их первая встреча стала настоящей сенсацией. В январе 2018 года 15-летняя Костюк шокировала теннисный мир, пробившись в третий раунд австралийского мэйджора. Там соперницей юной украинки стала первая ракетка страны Свитолина.

Опытная Элина не оставила шансов юной землячке, уверенно закрыв матч в двух сетах - 6:2, 6:2. Тогда этот поединок воспринимали как передачу опыта от лидера сборной будущей звезде.

Реванш в Канаде (Торонто-2024)

Следующего очного поединка пришлось ждать более шести лет. Они встретились летом 2024 года на турнире WTA 1000 в Торонто в рамках 1/16 финала.

На тот момент Костюк уже сформировалась как топ-игрок, и матч выдался абсолютно равным. В этот раз сильнее оказалась именно Марта, которая сумела взять зеркальный реванш в трех сетах - 6:2, 2:6, 6:2.

Кроме того, в декабре 2025 года украинки провели сокращённый матч на выставочном турнире World Tennis League. Тогда единственный сет остался за Свитолиной, со счетом 7:5.

Путь к историческому четвертьфиналу в Париже

Обе теннисистки подошли к этому Ролан Гаррос в фантастической форме, устроив настоящий фурор в четвертом круге:

Костюк (WTA 15) создала главную сенсацию турнира, выбив третью ракетку мира и четырехкратную чемпионку Ролан Гаррос Игу Свёнтек из Польши. Для Марты это первый карьерный четвертьфинал на кортах Парижа.

Свитолина (WTA 7) продемонстрировала фирменный характер, вырвав волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич (WTA 11) - 4:6, 6:4, 6:0. Для Элины это уже шестой четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Грунтовое покрытие станет новым этапом в противостоянии Свитолина - Костюк. Кто бы ни победил в этом матче, Украина гарантированно будет иметь свою представительницу в полуфинале Ролан Гаррос, что уже является грандиозным успехом для нашего спорта.