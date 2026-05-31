Камбэк и Костюк: Свитолина одолела олимпийскую чемпионку и обеспечила украинское дерби в Париже

На открытом чемпионате Франции седьмая ракетка мира Элина Свитолина и 11-й номер мирового рейтинга Белинда Бенчич провели чрезвычайно напряженную встречу в рамках 1/8 финала. Украинка одержала победу и вышла в четвертьфинале на соотечественницу Марту Костюк .

Ролан Гаррос-2026, 4-й круг (1/8 финала)

Элина Свитолина (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 4:6, 6:4, 6:0

До матча

Дислокация сил в паре обещала максимальное зрелище. Для Свитолиной нынешний сезон складывается очень успешно - она демонстрирует высокую стабильность, выиграла два титула (среди которых престижный турнир серии 1000 в Риме) и уверенно закрепилась в первой десятке рейтинга WTA.

Бенчич подошла к встрече на пороге топ-10. Швейцарка проводит неплохой сезон, хотя и без добытых трофеев, уступая исключительно соперницам высокого калибра. На парижских кортах олимпийская чемпионка 2020 года стартовала без особых препятствий, одолев трех соперниц, не проиграв ни одного сета. Выход в четвертый круг Ролан Гаррос уже стал для нее повторением лучшего карьерного результата на французском мэйджоре.

До этого поединка теннисистки имели богатую историю очных противостояний, пересекаясь на кортах шесть раз. Статистическое преимущество удерживала Свитолина - 4:2, причем украинка праздновала победу в четырех последних встречах подряд. В частности, соперницы играли между собой в этом году на турнире в Дубае, где Элина оказалась сильнее в трехсетовом поединке (4:6, 6:1, 6:3). А вот единственный до сих пор матч на грунтовом покрытии состоялся еще в далеком 2014 году, и тогда в трех партиях победу праздновала Бенчич.

Как прошла игра

Первый сет проходил ровно до счета 2:2. После чего Свитолина стала допускать ошибки и проиграла два гейма подряд на собственных подачах - 2:5. Элине удалось отыграть один брейк, но не более. Бенчич удержала преимущество и довела партию до победы - 6:4.

Начало второго игрового отрезка уже было полностью за Элиной - 4:1. Казалось, что украинка легко заберет партию. Однако опытная Бенчич не собиралась складывать оружие: швейцарка взяла три гейма подряд и сократила отставание до минимума (5:4). Однако последнее слово осталось за Свитолиной, которая поставила победную точку на подаче соперницы - 6:4.

А в решающей партии интриги уже не было. Полное доминирование Свитолиной привело к разгрому соперницы под ноль.

Свитолина против Костюк: когда украинское дерби

Свитолина в шестой раз вышла в 1/4 финала соревнований в Париже, где пересечется с другой украинкой - Мартой Костюк.

В целом это будет уже 15-й четвертьфинал Элины на турнирах Grand Slam и она попытается в пятый раз выйти в полуфинал. Ей еще ни разу не удавалось это сделать на Ролан Гаррос.

Второй раз в истории до четвертьфинала на мэйджорах добрались две представительницы Украины. Впервые это произошло на Australian Open-2024, когда в четвертьфиналах сыграли Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Свитолина и Костюк ранее встречались дважды на харде: на Australian Open-2018 выиграла Элина, а в Торонто-2024 - Марта.

Украинское дерби в Париже состоится во вторник, 2 июня. Матч начнется не раньше 12:00 по киевскому времени.