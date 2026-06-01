Українське дербі на Ролан Гаррос: як Світоліна і Костюк грали між собою раніше (відео)

12:39 01.06.2026 Пн
2 хв
Історичним матч лідерок вітчизняного тенісу пройде в Парижі 2 червня
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк та Еліна Світоліна (фото: instagram.com/martakostyuk)
Вперше в історії Відкритого чемпіонату Франції у чвертьфіналі глядачі побачать суто українське протистояння. Еліна Світоліна та Марта Костюк зійдуться у безкомпромісному поєдинку за путівку до півфіналу ґрунтового мейджора.

РБК-Україна пригадує, як розгорталися події в попередніх очних зустрічах двох головних зірок вітчизняного тенісу.

Паритет на харді

Чвертьфінальний матч у Парижі між першою та другою ракетками України пройде у вівторок, 2 червня. Початок – не раніше 12:00 за київським часом.

До цього на рівні WTA тенісистки провели між собою лише два офіційні поєдинки – обидва пройшли на хардових кортах. Наразі в їхньому протистоянні паритет – 1:1.

Битва поколінь у Мельбурні (Australian Open-2018)

Їхня перша зустріч стала справжньою сенсацією. У січні 2018 року 15-річна Костюк шокувала тенісний світ, пробившись до третього раунду австралійського мейджора. Там суперницею юної українки стала перша ракетка країни Світоліна.

Досвідчена Еліна не залишила шансів юній землячці, впевнено закривши матч у двох сетах – 6:2, 6:2. Тоді цей поєдинок сприймали як передачу досвіду від лідерки збірної майбутній зірці.

Реванш у Канаді (Торонто-2024)

Наступного очного поєдинку довелося чекати понад шість років. Вони зустрілися влітку 2024 року на турнірі WTA 1000 в Торонто в рамках 1/16 фіналу.

На той момент Костюк вже сформувалася як топ-гравчиня, і матч видався абсолютно рівним. Цього разу сильнішою виявилася саме Марта, яка зуміла взяти дзеркальний реванш у трьох сетах – 6:2, 2:6, 6:2.

Крім того, в грудні 2025 року українки провели скорочений матч на виставковому турнірі World Tennis League. Тоді єдиний сет залишився за Світоліною, з рахунком 7:5.

Шлях до історичного чвертьфіналу в Парижі

Обидві тенісистки підійшли до цього Ролан Гаррос у фантастичній формі, влаштувавши справжній фурор у четвертому колі:

Костюк (WTA 15) створила головну сенсацію турніру, вибивши третю ракетку світу та чотириразову чемпіонку Ролан Гаррос Ігу Свьонтек з Польщі. Для Марти це перший кар'єрний чвертьфінал на кортах Парижа.

Світоліна (WTA 7) продемонструвала фірмовий характер, вирвавши вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA 11) – 4:6, 6:4, 6:0. Для Еліни це вже шостий чвертьфінал Відкритого чемпіонату Франції.

Ґрунтове покриття стане новим етапом у протистоянні Світоліна – Костюк. Хто б не переміг у цьому матчі, Україна гарантовано матиме свою представницю у півфіналі Ролан Гаррос, що вже є грандіозним успіхом для нашого спорту.

Раніше стало відомо, що Світоліна, Костюк та сенсаційна дебютантка зіграють в основі Вімблдона-2026.

