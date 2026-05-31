Епічна битва на Ролан Гаррос: Костюк розгромила Свьонтек та чекає на Світоліну

На кортах Відкритого чемпіонату Франції завершився один із найочікуваніших поєдинків четвертого кола жіночого одиночного розряду. Українка Марта Костюк продовжила свою переможну серію на грунтових кортах, перегравши третю ракетку світу - Ігу Свьонтек з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Ролан Гаррос-2026, 4-те коло (1/8 фіналу)

Марта Костюк (Україна) - Іга Свьонтек (Польща) – 7:5, 6:1

Історія протистоянь та передматчеві розклади

Друга ракетка України та 15-та у світі Костюк підійшла до гри на тлі феноменального відрізка сезону. Вітчизняна тенісистка видала неймовірну серію, здобувши на ґрунтовому покритті 15 перемог поспіль, вигравши престижні турніри у Руані та Мадриді.

Третя ракетка світу Свьонтек, попри певну втрату колишньої стабільності та відсутність титулів у поточному сезоні, залишалася однією з лідерок світового тенісу і головною претенденткою на титул у Франції. Ролан Гаррос – особливе місце для польки, адже вона підкорювала цей французький мейджор чотири рази. До зустрічі з Мартою Іга в трьох попередніх поєдинках в Парижі не віддала суперницям жодного сету.

До цього поєдинку статистика особистих зустрічей була повністю на боці польської спортсменки – 4:0. Усі свої перемоги Свьонтек здобувала у двох сетах, а на минулорічний матч у Цинциннаті Костюк просто не вийшла. Символічно, що п'ять років тому тенісистки вже перетиналися на Ролан Гаррос саме на стадії четвертого кола, і тоді сильнішою виявилася Іга (6:3, 6:4).

Як пройшла гра

Перша партія була рівною та надзвичайно конкурентною. Спочатку суперниці методично брали свої подачі, а після рахунку 3:3 – обмінялися двома брейками. Вирішальний бал за рахунку 6:5 українка знову взяла на подачі суперниці. 7:5 – це був перший сет, який Костюк виграла у Свьонтек за весь час їхніх протистоянь.

У другій партії все завершилося набагато швидше. Після стартового обміну геймами, Марта взяла п'ять балів поспіль і буквально розгромила зіркову суперницю - 6:1.

Чекаємо на українське дербі

Костюк виграла 16-й матч поспіль на грунті та вшосте у кар'єрі змогла перемогти суперницю з першої п'ятірки рейтингу, зокрема втретє цього року.

Марта стала другою українкою, якій вдалося дістатися чвертьфіналу на Ролан Гаррос. Першою була Еліна Світоліна, яка грала на цій стадії тут п'ять разів (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Для Костюк це буде другий чвертьфінал на турнірах Grand Slam. Свій перший такий матч вона провела на Australian Open-2024.

Свою наступну суперницю Марта дізнається за результатом протистояння Еліни Світоліної та швейцарки Белінди Бенчіч. Ця гра також пройде сьогодні, 31 травня. Старт - не раніше 14:05 за Києвом.