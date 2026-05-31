Украинская чемпионка Ярослава Магучих начала летний сезон с "золота" в Марокко

23:43 31.05.2026 Вс
1 мин
Какую планку удалось покорить в этот раз?
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих (Getty Images)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги в Рабате с результатом 1,97 метра. Это ее первый старт после триумфального зимнего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление НОК Украины.

Читайте также: Ярмоленко побил один рекорд Шевченко и приблизился к другому

Как выступила Магучих

Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка уверенно выиграла соревнования по прыжкам в высоту, преодолев планку 1,97 м.

Для Ярославы это был первый старт после зимнего сезона, который она завершила золотом чемпионата мира в помещении.

Левченко - четвертая

Еще одна украинка Юлия Левченко также приняла участие в соревнованиях и заняла четвертое место с результатом 1,91 м.

В марте Магучих триумфально вернула себе звание чемпионки мира в помещении и стала самой титулованной атлеткой Украины в истории мировых первенств в зале. На пьедестал тогда поднялась вместе с соотечественницей Левченко, которая получила серебро.

