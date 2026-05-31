UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Українська чемпіонка Ярослава Магучіх розпочала літній сезон із "золота" в Марокко

23:43 31.05.2026 Нд
1 хв
Яку планку вдалося підкорити цього разу?
aimg Катерина Коваль
Фото: українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх (Getty Images)

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги в Рабаті з результатом 1,97 метра. Це її перший старт після тріумфального зимового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення НОК України.

Читайте також: Ярмоленко побив один рекорд Шевченка та наблизився до іншого

Як виступила Магучіх

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка впевнено виграла змагання зі стрибків у висоту, подолавши планку 1,97 м.

Для Ярослави це був перший старт після зимового сезону, який вона завершила золотом чемпіонату світу в приміщенні.

Левченко - четверта

Ще одна українка Юлія Левченко також взяла участь у змаганнях і посіла четверте місце з результатом 1,91 м.

У березні Магучіх тріумфально повернула собі звання чемпіонки світу у приміщенні і стала найтитулованішою атлеткою України в історії світових першостей у залі. На п'єдестал тоді піднялася разом зі співвітчизницею Левченко, яка здобула срібло.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НОК УкраиныЯрослава Магучіх