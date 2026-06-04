Украина против чемпионов мира: "сине-желтые" в шаге от исторического "золота" на Евро-2026

Путь к финалу

Подопечные Александра Бондаря продемонстрировали впечатляющую стабильность на турнирной дистанции. Групповой этап украинцы завершили на первом месте в квартете C с 7 очками. Бельгийцев наша команда одолела со счетом 4:0. В следующем туре украинцы победили Турцию (3:2), а в заключительном матче группового раунда сыграли вничью с Сербией (1:1).

В раундах на вылет "сине-желтые" лишь прибавляли в мощи:

1/8 финала: Украина - Португалия - 3:1

1/4 финала: Украина - Грузия - 4:0

1/2 финала: Украина - Венгрия - 5:1

Для сборной Украины это первый в истории выход в финал ЧЕ под эгидой EMF (Европейской федерации минифутбола).

История выступлений Украины на ЧЕ

Текущий турнир в Словакии является особенным для нашей команды, ведь раньше "сине-желтые" никогда не подбирались так близко к трофею.

Шестая попытка: Сборная Украины выступает на чемпионате Европы по мини-футболу уже в шестой раз в своей истории.

Хронология турнира: До 2018 года континентальное первенство проходило ежегодно, после чего состоялся четырехлетний перерыв. Начиная с 2022 года, соревнования проводятся каждые два года.

Дебют и домашнее Евро: Украинская команда впервые попробовала свои силы на ЧЕ в 2016 году. Уже через два года, в 2018-м, Украина стала хозяйкой турнира - матчи принимал Киев.

Предыдущий рекорд: Именно на домашнем Евро-2018 в Киеве сборная показала свой до сих пор лучший результат, дойдя до стадии четвертьфинала.

Сборная Украины в полуфинале Евро-2026 против Венгрии (фото: instagram.com/uaminifootball)

Битва против чемпионов мира

В финале украинцам будет противостоять сборная Азербайджана - действующий чемпион мира. Свою путевку в решающий матч Евро азербайджанцы завоевали в драматическом поединке, одолев неуступчивую Сербию в серии послематчевых пенальти (1:1 - в основное время, 3:1 - по пенальти).

Последний раз турнирные пути Украины и Азербайджана пересекались относительно недавно - в апреле 2025 года в рамках Лиги наций. Тогда команды выдали огненный матч, который завершился боевой ничьей - 2:2.

Где смотреть финал

Прямая видеотрансляция решающего поединка Украина - Азербайджан будет доступна в Украине на платформе Kyivstar TV. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.

"Ликбез" для болельщика: что такое мини-футбол

Стоит различать этот вид спорта с традиционным паркетным футзалом. Чтобы лучше понимать игру, которая состоится сегодня вечером, обратите внимание на главные отличия в правилах.

Покрытие и площадка: В мини-футболе играют на поле размером до 50 м в длину и до 30 м в ширину на искусственной траве (а не на гладком зальном паркете).

В мини-футболе играют на поле размером до 50 м в длину и до 30 м в ширину на искусственной траве (а не на гладком зальном паркете). Формат команд: В отличие от футзального формата 5 на 5, в мини-футболе команды соревнуются в составе 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь).

В отличие от футзального формата 5 на 5, в мини-футболе команды соревнуются в составе 6 на 6 (5 полевых игроков и вратарь). Мяч: Игра ведется стандартным футбольным мячом (5-й размер) с классическим высоким отскоком, тогда как в футзале играют меньшим и тяжелым мячом, который почти не пружинит.

Игра ведется стандартным футбольным мячом (5-й размер) с классическим высоким отскоком, тогда как в футзале играют меньшим и тяжелым мячом, который почти не пружинит. Ауты: Мяч с боковой линии вводят руками из-за головы, точно как в большом футболе. Напомним, в футзале ауты разыгрывают ногами.

Также минифутбол не стоит путать с соккой (Socca) - это еще одна разновидность игры 6 на 6 на траве, но со своими специфическими правилами (например, выполнением буллитов вместо пенальти) и отдельной федерацией.