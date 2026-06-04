Україна проти чемпіонів світу: "синьо-жовті" за крок від історичного "золота" на Євро-2026

Шлях до фіналу

Підопічні Олександра Бондаря продемонстрували вражаючу стабільність на турнірній дистанції. Груповий етап українці завершили на першому місці в квартеті C з 7 очками. Бельгійців наша команда здолала з рахунком 4:0. У наступному турі українці перемогли Туреччину (3:2), а в заключному матчі групового раунду зіграли внічию з Сербією (1:1).

У раундах на виліт "синьо-жовті" лише додавали в потужності:

1/8 фіналу: Україна – Португалія – 3:1

1/4 фіналу: Україна – Грузія – 4:0

1/2 фіналу: Україна – Угорщина – 5:1

Для збірної України це перший в історії вихід до фіналу ЧЄ під егідою EMF (Європейської федерації мініфутболу).

Історія виступів України на ЧЄ

Поточний турнір у Словаччині є особливим для нашої команди, адже раніше "синьо-жовті" ніколи не підбиралися так близько до трофея.

Шоста спроба: Збірна України виступає на чемпіонаті Європи з мініфутболу вже вшосте у своїй історії.

Хронологія турніру: До 2018 року континентальна першість проходила щорічно, після чого відбулася чотирирічна перерва. Починаючи з 2022 року, змагання проводяться кожні два роки.

Дебют та домашнє Євро: Українська команда вперше спробувала свої сили на ЧЄ у 2016 році. Вже за два роки, у 2018-му, Україна стала господаркою турніру – матчі приймав Київ.

Попередній рекорд: Саме на домашньому Євро-2018 у Києві збірна показала свій досі найкращий результат, дійшовши до стадії чвертьфіналу.

Збірна України у півфіналі Євро-2026 проти Угорщини (фото: instagram.com/uaminifootball)

Битва проти чемпіонів світу

У фіналі українцям протистоятиме збірна Азербайджану – чинний чемпіон світу. Свою путівку до вирішального матчу Євро азербайджанці вибороли у драматичному поєдинку, здолавши непоступливу Сербію в серії післяматчевих пенальті (1:1 – в основний час, 3:1 – по пенальті).

Востаннє турнірні шляхи України та Азербайджану перетиналися відносно нещодавно – у квітні 2025 року в межах Ліги націй. Тоді команди видали вогняний матч, який завершився бойовою нічиєю – 2:2.

Де дивитися фінал

Пряма відеотрансляція вирішального поєдинку Україна – Азербайджан буде доступна в Україні на платформі Kyivstar TV. Стартовий свисток пролунає о 21:30.

"Лікнеп" для вболівальника: що таке мініфутбол

Варто розрізняти цей вид спорту з традиційним паркетним футзалом. Щоб краще розуміти гру, яка відбудеться сьогодні ввечері, зверніть увагу на головні відмінності в правилах.

Покриття та майданчик: У мініфутболі грають на полі розміром до 50 м завдовжки та до 30 м завширшки на штучній траві (а не на гладкому зальному паркеті).

У мініфутболі грають на полі розміром до 50 м завдовжки та до 30 м завширшки на штучній траві (а не на гладкому зальному паркеті). Формат команд: На відміну від футзального формату 5 на 5, у мініфутболі команди змагаються у складі 6 на 6 (5 польових гравців та воротар).

На відміну від футзального формату 5 на 5, у мініфутболі команди змагаються у складі 6 на 6 (5 польових гравців та воротар). М'яч: Гра ведеться стандартним футбольним м'ячем (5-й розмір) із класичним високим відскоком, тоді як у футзалі грають меншим і важчим м'ячем, який майже не пружинить.

Гра ведеться стандартним футбольним м'ячем (5-й розмір) із класичним високим відскоком, тоді як у футзалі грають меншим і важчим м'ячем, який майже не пружинить. Аути: М'яч з бокової лінії вводять руками з-за голови, точнісінько як у великому футболі. Нагадаємо, у футзалі аути розігрують ногами.

Також мініфутбол не варто плутати із соккою (Socca) – це ще один різновид гри 6 на 6 на траві, але зі своїми специфічними правилами (наприклад, виконанням булітів замість пенальті) та окремою федерацією.