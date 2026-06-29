Украина – Хорватия на юношеском Евро-2026: где смотреть старт "сине-желтых" сегодня

Сегодня, 29 июня, юношеская сборная Украины U-19 начинает свои выступления в финальной части чемпионата Европы-2026 по футболу. Уже в стартовом туре подопечных Дмитрия Михайленко ждет серьезное испытание – поединок против непростой Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Соперники и расписание матчей

Турнир в Уэльсе продлится до 11 июля, на нем сыграют восемь лучших сборных континента.

Помимо борьбы за медали Евро-2026 U-19 является отбором на чемпионат мира-2027 U-20, который будет проходить в Азербайджане и Узбекистане. Четыре полуфиналиста получат прямые путевки на мундиаль, а команды, занявшие третьи места в своих группах, сыграют в дополнительном плей-офф за пятое место и право выступить в межконтинентальных стыковых матчах.

Украина сразится в равном и сложном квартете В. Соперниками нашей команды будут Хорватия, Сербия, а также действующий чемпион Евро U-17 Италия.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

29 июня, 22:00. Хорватия – Украина

2 июля, 20:00. Сербия – Украина

5 июля, 18:00. Украина – Италия

Отметим, что в параллельном квартете А играют Уэльс, Дания, Германия и Испания. Они уже начали турнир 28 июня. Первый тур стал очень результативным: Испания уничтожила хозяев – валлийцев – со счетом 7:0. А Германия вышла победителем в "перестрелке" с Данией - 4:3.

Тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко (фото: УАФ)

Кто в составе сборной

Команда Дмитрия Михайленко пробилась в финальный турнир максимально уверенно, не потерпев ни одного поражения в квалификации. В первом раунде украинцы разгромили Албанию, Черногорию и Словакию (все матчи – 3:0), а в элит-раунде одолели Северную Ирландию (1:0) и Казахстан (3:0) и разошлись миром с Румынией (1:1). Лучшим бомбардиром отбора в составе "сине-желтых "стал Александр Каменский с 4 голами.

В заявку команды на Евро-2026 вошли 20 футболистов, причем ровно половина из них являются легионерами.

Состав сборной Украины U-19 на Евро-2026:

Вратари: Назар Домчак ("Славия", Чехия), Назар Макаренко ("Александрия").

Назар Домчак ("Славия", Чехия), Назар Макаренко ("Александрия"). Защитники: Кирилл Дигтярь ("Металлист"), Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Дмитрий Стрельчук (все – "Шахтер"), Юрий Кокодиняк ("Карпаты"), Егор Шерстюк ("Металлист"), Данило Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо").

Кирилл Дигтярь ("Металлист"), Ярослав Милокост, Никита Калюжный, Дмитрий Стрельчук (все – "Шахтер"), Юрий Кокодиняк ("Карпаты"), Егор Шерстюк ("Металлист"), Данило Малов ("Олимпия", Словения), Константин Губенко ("Динамо"). Полузащитники: Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Константинос Плиш ("Олимпиакос", Греция), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия), Павел Люсин ("Динамо"), Сергей Игнатков ("Сараево", Босния и Герцеговина), Виталий Глют ("Чикаго", США).

Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Константинос Плиш ("Олимпиакос", Греция), Патрик Сикут ("Питерборо", Англия), Павел Люсин ("Динамо"), Сергей Игнатков ("Сараево", Босния и Герцеговина), Виталий Глют ("Чикаго", США). Нападающие: Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Дмитрий Богданов ("Унион", Германия), Александр Каменский ("Кривбасс").

Интересно, что в финальную заявку "сине-желтых" на Евро-2026 попали несколько игроков, родившихся за пределами Украины и ранее представлявших другие сборные.

В частности, Константинос Плиш родился в Афинах и получил приглашение от сборной Греции, а Сергей Игнатков ранее защищал цвета юношеских команд Боснии и Герцеговины, но получил официальное разрешение от ФИФА выступать за Украину. Уроженец Лондона Патрик Сикут накануне турнира сделал выбор в пользу украинской сборной, отклонив предложение от Польши. В свою очередь у Виталия Глюта, который родился в Украине, есть в активе шесть поединков в составе юношеских сборных США.

Капитан команды Кирилл Дигтярь (фото: УАФ)

Лидеры и потенциал

Среди лидеров команды Дмитрия Михайленко специалисты выделяют новичка пражской "Славии" Назара Домчака, которого считают одним из самых перспективных вратарей Европы, нападающего итальянского "Эмполи" Богдана Попова, которым уже интересуются клубы Серии А, и форварда берлинского "Униона" Дмитрия Богданова, успевшего дебютировать в немецкой Бундеслиге.

Самым опытным игроком нынешнего состава является 18-летний капитан Кирилл Дигтярь – для универсала "сине-желтых" это уже четвертый крупный международный форум после выступлений на Евро-2024 (U-17 и U-19) и ЧМ-2025 (U-20).

В преддверии старта главный тренер отметил, что потенциал этой команды позволяет бороться за место в четверке лучших.

Украинская сборная традиционно мощно выступает на юношеских чемпионатах Европы: в 2009 году "сине-желтые" завоевали золотые награды, в 2018-м играли в полуфинале (костяк той команды через год выиграл молодежный чемпионат мира), а на предыдущем континентальном первенстве в 2024 году также дошли до 1/2 финала, где с минимальным счетом уступили Франции.

Где смотреть матчи Евро-2026 в Украине

Прямая трансляция поединка против Хорватии (29 июня, начало – в 22:00) и последующих встреч "сине-желтых" будет доступна на платформах "Суспільне спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Также матчи покажет медиасервис MEGOGO – в разделе "Спорт" по подписке, а также на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2.