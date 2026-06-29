Україна – Хорватія на юнацькому Євро-2026: де дивитися старт "синьо-жовтих" сьогодні

Сьогодні, 29 червня, юнацька збірна України U-19 розпочинає свої виступи у фінальній частині чемпіонату Європи-2026 з футболу. Одразу у стартовому турі на підопічних Дмитра Михайленка чекає серйозне випробування – поєдинок проти непростої Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Суперники та розклад матчів

Турнір в Уельсі триватиме до 11 липня, на ньому зіграють вісім найкращих збірних континенту.

Окрім боротьби за медалі, Євро-2026 U-19 є відбором на чемпіонат світу-2027 U-20, що проходитиме в Азербайджані та Узбекистані. Чотири півфіналісти отримають прямі путівки на мундіаль, а команди, які посядуть треті місця у своїх групах, зіграють у додатковому плей-офф за п'яте місце та право виступити у міжконтинентальних стикових матчах.

Україна змагатиметься у рівному та складному квартеті В. Суперниками нашої команди будуть Хорватія, Сербія, а також чинний чемпіон Євро U-17 Італія.

Розклад матчів збірної України на груповому етапі:

29 червня, 22:00. Хорватія – Україна

2 липня, 20:00. Сербія – Україна

5 липня, 18:00. Україна – Італія

Зазначимо, що в паралельному квартеті А грають Уельс, Данія, Німеччина та Іспанія. Вони вже розпочали турнір 28 червня. Перший тур став надзвичайно результативним: Іспанія знищила господарів – валлійців – з рахунком 7:0. А Німеччина вийшла переможцем у "перестрілці" з Данією – 4:3.

Тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко (фото: УАФ)

Хто у складі збірної

Команда Дмитра Михайленка пробилася до фінального турніру максимально впевнено, не зазнавши жодної поразки у кваліфікації. У першому раунді українці розгромили Албанію, Чорногорію та Словаччину (всі матчі – 3:0), а в еліт-раунді здолали Північну Ірландію (1:0) та Казахстан (3:0) і розійшлися миром із Румунією (1:1). Найкращим бомбардиром відбору у складі "синьо-жовтих" став Олександр Каменський із 4 голами.

До заявки команди на Євро-2026 увійшли 20 футболістів, причому рівно половина з них є легіонерами.

Склад збірної України U-19 на Євро-2026:

Воротарі: Назар Домчак ("Славія", Чехія), Назар Макаренко ("Олександрія").

Назар Домчак ("Славія", Чехія), Назар Макаренко ("Олександрія"). Захисники: Кирило Дігтярь ("Металіст"), Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Дмитро Стрільчук (усі – "Шахтар"), Юрій Кокодиняк ("Карпати"), Єгор Шерстюк ("Металіст"), Данило Малов ("Олімпія", Словенія), Костянтин Губенко ("Динамо").

Кирило Дігтярь ("Металіст"), Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Дмитро Стрільчук (усі – "Шахтар"), Юрій Кокодиняк ("Карпати"), Єгор Шерстюк ("Металіст"), Данило Малов ("Олімпія", Словенія), Костянтин Губенко ("Динамо"). Півзахисники: Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Богдан Оличенко ("Баварія", Німеччина), Константінос Пліш ("Олімпіакос", Греція), Патрик Сикут ("Пітерборо", Англія), Павло Люсін ("Динамо"), Сергій Ігнатков ("Сараєво", Боснія і Герцеговина), Віталій Глют ("Чикаго", США).

Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Богдан Оличенко ("Баварія", Німеччина), Константінос Пліш ("Олімпіакос", Греція), Патрик Сикут ("Пітерборо", Англія), Павло Люсін ("Динамо"), Сергій Ігнатков ("Сараєво", Боснія і Герцеговина), Віталій Глют ("Чикаго", США). Нападники: Богдан Попов ("Емполі", Італія), Дмитро Богданов ("Уніон", Німеччина), Олександр Каменський ("Кривбас").

Цікаво, що до фінальної заявки "синьо-жовтих" на Євро-2026 потрапили кілька гравців, які народилися за межами України та раніше представляли інші збірні.

Зокрема, Константінос Пліш народився в Афінах і мав запрошення від збірної Греції, а Сергій Ігнатков раніше захищав кольори юнацьких команд Боснії і Герцеговини, але отримав офіційний дозвіл від ФІФА виступати за Україну. Уродженець Лондона Патрик Сикут напередодні турніру зробив вибір на користь української збірної, відхиливши пропозицію від Польщі. Натомість Віталій Глют, який народився в Україні, має у своєму активі шість поєдинків у складі юнацьких збірних США.

Капітан команди Кирило Дігтярь (фото: УАФ)

Лідери та потенціал

Серед лідерів команди Дмитра Михайленка фахівці виділяють новачка празької "Славії" Назара Домчака, якого вважають одним із найперспективніших воротарів Європи, нападника італійського "Емполі" Богдана Попова, яким уже цікавляться клуби Серії А, та форварда берлінського "Уніона" Дмитра Богданова, який встиг дебютувати в німецькій Бундеслізі.

Найдосвідченішим гравцем нинішнього складу є 18-річний капітан Кирило Дігтярь – для універсала "синьо-жовтих" це вже четвертий великий міжнародний форум після виступів на Євро-2024 (U-17 та U-19) і ЧС-2025 (U-20).

Напередодні старту головний тренер зазначив, що потенціал цієї команди дозволяє боротися за місце в четвірці найкращих.

Українська збірна традиційно потужно виступає на юнацьких чемпіонатах Європи: у 2009 році "синьо-жовті" здобули золоті нагороди, у 2018-му грали у півфіналі (кістяк тієї команди за рік виграв молодіжний чемпіонат світу), а на попередній континентальній першості у 2024 році також дійшли до 1/2 фіналу, де з мінімальним рахунком поступилися Франції.

Де дивитися матчі Євро-2026 в Україні

Пряма трансляція поєдинку проти Хорватії (29 червня, початок – о 22:00) та наступних зустрічей "синьо-жовтих" буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Також матчі покаже медіасервіс MEGOGO — у розділі "Спорт" за передплатою, а також на безкоштовному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2.