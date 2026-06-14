"В шкурах леопардов": ДР Конго шокировала экстравагантным прибытием на ЧМ-2026 (фото)

Сборная Демократической Республики Конго стала главным хедлайнером мировых медиа еще до своего первого удара по мячу на чемпионате мира-2026. Конголезская делегация приземлилась в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне (штат Техас) и мгновенно заставила говорить о себе весь футбольный и модный мир.
Об эффектном прибытии африканской сборной рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х команды.
Вместо традиционной и часто безликой спортивной формы, игроки, тренерский штаб и официальные лица вышли из самолета в эксклюзивных черных костюмах. Главная фишка образа - вставки с леопардовым принтом вдоль левого воротника пиджака и необычные дорожные сумки с ворсистым покрытием, имитирующим шерсть.
Образ дополняли изящные детали, символизирующие национальные традиции страны:
Автором этого яркого выхода стал конголезский дизайнер Алвин Джуниор Мак (Alvin Junior Mak). Болельщики по всему миру уже назвали этот перформанс громким заявлением о La Sape - знаменитой конголезской культуре модников, где одежда является главным способом показать свой характер, уверенность и уважение к своим корням.
Retour sur l'arrivée des nos Léopards sur le sol américain.- Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) 12 июня 2026 г.
52 ans d'attente résumés en un seul objectif, faire vibrer la République Démocratique du Congo sur le toit du monde.
Portons haut notre drapeau , L'histoire s'écrit maintenant.#RoadToWorldCup #FecofaRdc pic.twitter.com/Nbz9e7SpRp
Для ДР Конго этот Мундиаль имеет особое значение. "Леопарды" вернулись на главную футбольную стадию планеты впервые за 52 года. Последний раз команда пробивалась в финальную часть чемпионата мира еще в далеком 1974 году, когда страна выступала под историческим названием Заир.
В США африканскую сборную ждет сложнейший календарь и грозные соперники в группе К. ДР Конго стартует на Мундиале 17 июня матчем против Португалии, а также встретится с Колумбией (23 июня) и Узбекистаном (27 июня).
Судя по грандиозному и уверенному прибытию в Техас, психологическое давление аутсайдера конголезцам точно не грозит - статус самых стильных "хищников" этого турнира они уже себе гарантировали.
Ранее мы сообщили, за что власти Канады официально не впустили в страну звездного капитана сборной Ганы.