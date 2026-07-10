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Трансфер игрока сборной Украины в "Шахтер" сорвали миллионные аппетиты

14:58 10.07.2026 Пт
2 мин
Максим Таловеров удивил даже Рината Ахметова
aimg Андрей Костенко
Максим Таловеров (фото: instagram.com/tal.04)

Донецкий "Шахтер" пытался приобрести защитника английского "Сток Сити" и сборной Украины Максима Таловерова, но переговоры завершились безрезультатно.

Хотел больше капитана

"Шахтер" рассчитывал серьезно усилить защитную линию и предложил 25-летнему игроку выгодный пятилетний контракт с конкурентным окладом и бонусной системой за достижения. Однако сторона защитника выставила условия, откровенно шокировавшие менеджмент донецкого гранда.

Таловеров запросил базовую зарплату в размере 1,5 миллиона евро за сезон – и это без учета дополнительных бонусов и обязательных немалых подъемных за сам факт перехода.

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Такая сумма существенно превышает заработки большинства украинских лидеров "Шахтера". Для сравнения, оклад капитана и многолетнего лидера обороны Николая Матвиенко, по данным инсайдера, колеблется в пределах 1-1,2 миллиона евро. Запросы Таловерова фактически соответствовали уровню топовых бразильских легионеров клуба, что возмутило руководство.

Вердикт Рината Ахметова

Сначала кандидатуру защитника "Сток Сити" полностью согласовал и санкционировал сам президент "Шахтера". Однако, узнав о неподъемных прихотях агентов футболиста, Ринат Ахметов мгновенно свернул переговоры.

"Когда Ахметову озвучили, что Таловеров хочет 1,5 миллиона евро, тот сказал: "Забудьте о нем", - рассказал Игорь Бурбас.

При этом за сам трансфер донецкий клуб готов был заплатить английской стороне около 3-4 миллионов евро, тогда как портал Transfermarkt оценивает защитника в 2 миллиона.

Напомним, что Максим Таловеров находился в структуре академии "Шахтера" до 15 лет. В прошлом сезоне защитник провел 20 поединков в Чемпионшипе за "Сток Сити". В активе футболиста также 8 матчей в составе национальной сборной Украины, с которой он выступал на Евро-2024. Действующий контракт защитника с британским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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