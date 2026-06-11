Тотальный триумф: новая звезда "Динамо" разгромил соперников в борьбе за престижную награду УПЛ

Абсолютный триумф динамовца

По регламенту опроса, лучшего в номинации определяют все 16 клубов лиги. Пономаренко в свои анкеты включили все 15 возможных коллективов ("Динамо" не имело права голосовать за своего представителя). При этом 14 из них поставили нападающего на первое место, что принесло ему суммарно 54 балла.

В прошлом сезоне Пономаренко продемонстрировал феноменальную результативность, став лучшим бомбардиром УПЛ. В его активе 13 голов в 15-ти поединках элитного дивизиона. Кроме того, нападающий забил 2 мяча в Кубке Украины, 1 гол в еврокубках, 8 голов в лиге U-19, а также отличился на ЧМ-2025 (U-20) и успешно дебютировал за национальную сборную Украины, уже открыв счет голам за главную команду страны.

Второе место в рейтинге занял голкипер львовских "Карпат" Назар Домчак (18 баллов), которого первым назвали два клуба. Вратарь выдал сильный сезон, отыграв 14 матчей "на ноль". Тройку замкнул прошлогодний триумфатор номинации - защитник "Динамо" Тарас Михавко (7 баллов). Всего во время опроса упоминались 17 игроков, в том числе 5 бразильских легионеров донецкого "Шахтера".

Лучший молодой игрок УПЛ-2025/26, результаты опроса (топ-5):

1. Матвей Пономаренко ("Динамо") - 54 балла

2. Назар Домчак ("Карпаты") - 18

3. Тарас Михавко ("Динамо") - 7

4. Ярослав Шевченко ("Кривбасс") - 5

5. Алиссон ("Шахтер") - 3

5. Изаки ("Шахтер") - 3

5. Вадим Сидун ("Эпицентр") - 3

5. Олег Федор ("Карпаты" / "Полесье") - 3

Кто выигрывал титул ранее

Пономаренко стал пятым в истории представителем киевского "Динамо", который добыл этот трофей. Ранее лауреатами от столичной команды становились Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Илья Забарный и Тарас Михавко.

Всего лауреатами в предыдущие годы были 14 игроков из 8-ми клубов.

Все победители премии "Лучший молодой футболист УПЛ":

2010/11 - Евгений Коноплянка ("Днепр")

2011/12 - Роман Безус ("Ворскла")

2012/13 - Эдуард Соболь ("Металлург" Запорожье)

2013/14 - Сергей Болбат ("Металлург" Донецк)

2014/15 - Валерий Лучкевич ("Днепр")

2015/16 - Виктор Коваленко ("Шахтер")

2016/17 - Артем Довбик ("Днепр")

2017/18 - Виктор Цыганков ("Динамо")

2018/19 - Виталий Миколенко ("Динамо")

2019/20 - Владислав Супряга ("Днепр-1")

2020/21 - Илья Забарный ("Динамо")

2021/22 - не определяли

2022/23 - Георгий Судаков ("Шахтер")

2023/24 - Илья Квасница ("Рух")

2024/25 - Тарас Михавко ("Динамо")

2025/26 - Матвей Пономаренко ("Динамо")

Кто такой Матвей Пономаренко

20-летний украинский нападающий (родился 11 января 2006 года). Уроженец города Мироновка (Киевская область).

Воспитанник ДСШ № 1 (Мироновка) и академии киевского "Динамо", один из самых перспективных форвардов Украины нового поколения.

В сезоне-2025/26 завоевал звание лучшего бомбардира украинской Премьер-лиги. В марте 2026 года получил дебютный вызов в национальную сборную Украины под руководством Сергея Реброва и сразу отметился забитым мячом.

Спортсмен регулярно привлекался к матчам за юношеские и молодежную сборные Украины, участвовал в чемпионате мира U-20. Отличается мощными физическими данными, высоким голевым чутьем и качественной игрой на острие атаки.