Тотальний тріумф: нова зірка "Динамо" розгромив суперників у боротьбі за престижну нагороду УПЛ

Форвард київського "Динамо" Матвій Пономаренко – найкращий молодий футболіст української Прем'єр-ліги-2025/26. Бомбардир "біло-синіх" впевнено переміг у традиційному анкетуванні представників вітчизняного елітного дивізіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на офіційний сайт УПЛ.
За регламентом опитування, найкращого у номінації визначають усі 16 клубів ліги. Пономаренка до своїх анкет включили всі 15 можливих колективів ("Динамо" не мало права голосувати за свого представника). При цьому 14 з них поставили нападника на перше місце, що принесло йому сумарно 54 бали.
У минулому сезоні Пономаренко продемонстрував феноменальну результативність, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. У його активі 13 голів у 15-ти поєдинках елітного дивізіону. Крім того, нападник забив 2 м'ячі у Кубку України, 1 гол у єврокубках, 8 голів у лізі U-19, а також відзначився на ЧС-2025 (U-20) та успішно дебютував за національну збірну України, вже відкривши лік голам за головну команду країни.
Друге місце в рейтингу посів голкіпер львівських "Карпат" Назар Домчак (18 балів), якого першим назвали два клуби. Воротар видав сильний сезон, відігравши 14 матчів "на нуль". Трійку замкнув минулорічний тріумфатор номінації – захисник "Динамо" Тарас Михавко (7 балів). Загалом під час опитування згадувалися 17 гравців, зокрема 5 бразильських легіонерів донецького "Шахтаря".
Найкращий молодий гравець УПЛ-2025/26, результати опитування (топ-5):
Пономаренко став п'ятим в історії представником київського "Динамо", який здобув цей трофей. Раніше лауреатами від столичної команди ставали Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Тарас Михавко.
Загалом лауреатами у попередні роки були 14 гравців з 8-ми клубів.
Усі переможці премії "Найкращий молодий футболіст УПЛ":
20-річний український нападник (народився 11 січня 2006 року). Уродженець міста Миронівка (Київська область).
Вихованець ДСШ № 1 (Миронівка) та академії київського "Динамо", один із найперспективніших форвардів України нового покоління.
У сезоні-2025/26 завоював звання найкращого бомбардира української Прем'єр-ліги. У березні 2026 року отримав дебютний виклик до національної збірної України під керівництвом Сергія Реброва і відразу відзначився забитим м'ячем.
Спортсмен регулярно залучався до матчів за юнацькі та молодіжну збірні України, брав участь у чемпіонаті світу U-20. Відрізняється потужними фізичними даними, високим гольовим відчуттям та якісною грою на вістрі атаки.
Раніше ми писали, як зірковий лідер "Динамо" безкоштовно перейшов у "Шахтар".