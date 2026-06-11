Тотальний тріумф: нова зірка "Динамо" розгромив суперників у боротьбі за престижну нагороду УПЛ

Абсолютний тріумф динамівця

За регламентом опитування, найкращого у номінації визначають усі 16 клубів ліги. Пономаренка до своїх анкет включили всі 15 можливих колективів ("Динамо" не мало права голосувати за свого представника). При цьому 14 з них поставили нападника на перше місце, що принесло йому сумарно 54 бали.

У минулому сезоні Пономаренко продемонстрував феноменальну результативність, ставши найкращим бомбардиром УПЛ. У його активі 13 голів у 15-ти поєдинках елітного дивізіону. Крім того, нападник забив 2 м'ячі у Кубку України, 1 гол у єврокубках, 8 голів у лізі U-19, а також відзначився на ЧС-2025 (U-20) та успішно дебютував за національну збірну України, вже відкривши лік голам за головну команду країни.

Друге місце в рейтингу посів голкіпер львівських "Карпат" Назар Домчак (18 балів), якого першим назвали два клуби. Воротар видав сильний сезон, відігравши 14 матчів "на нуль". Трійку замкнув минулорічний тріумфатор номінації – захисник "Динамо" Тарас Михавко (7 балів). Загалом під час опитування згадувалися 17 гравців, зокрема 5 бразильських легіонерів донецького "Шахтаря".

Найкращий молодий гравець УПЛ-2025/26, результати опитування (топ-5):

1. Матвій Пономаренко ("Динамо") – 54 бали

2. Назар Домчак ("Карпати") – 18

3. Тарас Михавко ("Динамо") – 7

4. Ярослав Шевченко ("Кривбас") – 5

5. Аліссон ("Шахтар") – 3

5. Ізакі ("Шахтар") – 3

5. Вадим Сидун ("Епіцентр") – 3

5. Олег Федор ("Карпати" / "Полісся") – 3

Хто вигравав титул раніше

Пономаренко став п'ятим в історії представником київського "Динамо", який здобув цей трофей. Раніше лауреатами від столичної команди ставали Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Тарас Михавко.

Загалом лауреатами у попередні роки були 14 гравців з 8-ми клубів.

Усі переможці премії "Найкращий молодий футболіст УПЛ":

2010/11 – Євген Коноплянка ("Дніпро")

2011/12 – Роман Безус ("Ворскла")

2012/13 – Едуард Соболь ("Металург" Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат ("Металург" Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич ("Дніпро")

2015/16 – Віктор Коваленко ("Шахтар")

2016/17 – Артем Довбик ("Дніпро")

2017/18 – Віктор Циганков ("Динамо")

2018/19 – Віталій Миколенко ("Динамо")

2019/20 – Владислав Супряга ("Дніпро-1")

2020/21 – Ілля Забарний ("Динамо")

2021/22 – не визначали

2022/23 – Георгій Судаков ("Шахтар")

2023/24 – Ілля Квасниця ("Рух")

2024/25 – Тарас Михавко ("Динамо")

2025/26 – Матвій Пономаренко ("Динамо")

Хто такий Матвій Пономаренко

20-річний український нападник (народився 11 січня 2006 року). Уродженець міста Миронівка (Київська область).

Вихованець ДСШ № 1 (Миронівка) та академії київського "Динамо", один із найперспективніших форвардів України нового покоління.

У сезоні-2025/26 завоював звання найкращого бомбардира української Прем'єр-ліги. У березні 2026 року отримав дебютний виклик до національної збірної України під керівництвом Сергія Реброва і відразу відзначився забитим м'ячем.

Спортсмен регулярно залучався до матчів за юнацькі та молодіжну збірні України, брав участь у чемпіонаті світу U-20. Відрізняється потужними фізичними даними, високим гольовим відчуттям та якісною грою на вістрі атаки.