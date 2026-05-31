Сюрпризы от Мальдеры: неожиданная заявка Украины на матч с Польшей и где смотреть игру сегодня

Сборная Украины по футболу возвращается на поле в обновленном статусе и с кардинальными изменениями. Уже сегодня, 31 мая, наша команда проведет товарищеский матч против Польши, который станет дебютным для нового рулевого "сине-желтых" - итальянского специалиста Андреа Мальдеры.
Для Мальдеры сегодняшний поединок станет первым в карьере на посту главного тренера. В день игры Украинская ассоциация футбола обнародовала официальную заявку на матч, которая сразу удивила многих.
Мальдера вызвал на сбор 26 футболистов, но в финальный список на игру попали лишь 23 исполнителя. Итальянец не включил в нее трех звездных легионеров: вратаря Андрея Лунина, полузащитника Руслана Малиновского и защитника Илью Забарного. Последний, напомним, только вчера играл в составе французского ПСЖ в финале Лиги чемпионов и получил почетный трофей.
Также из-за травм и других причин команде не помогут Алексей Гуцуляк, Дмитрий Ризнык и Егор Ярмолюк.
Зато тренер вернул после длительной паузы капитана Андрея Ярмоленко и вызвал трех абсолютных новичков: Георгия Ермакова ("Маккаби" Хайфа, Израиль), Александра Романчука ("Университатя", Румыния) и Геннадия Синчука ("Монреаль", Канада).
Необычно подошли "сине-желтые" и к логистике: команда готовилась дома на Львовщине, проведя утреннюю тренировку 30 мая, после чего отправилась во Вроцлав.
Заявка сборной Украины на матч против Польши
Украина и Польша сейчас соседствуют в рейтинге ФИФА (наша сборная занимает 32-е место, поляки - 35-е). Кроме того, оба коллектива пережили одинаковую драму в марте - в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026 обе сборные поочередно капитулировали перед Швецией.
В отличие от Украины, в Польше тренера не меняли - Ян Урбан сохранил свою должность. В заявке поляков на игру присутствуют главные звезды - Роберт Левандовский, Петр Зелинский, Якуб Кивер и другие. Также есть и хорошо знакомый украинским фанам бывший защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который сейчас представляет греческий ПАОК.
Предстоящий матч станет 11-м в истории встреч соседей. Пока преимущество на стороне "Кадры": 5 побед Польши, 2 ничьи и 3 победы Украины (разница мячей - 14:10 в пользу поляков). "Сине-желтые" не могут обыграть поляков уже 13 лет - последняя победа была в 2013 году, а последний спарринг два года назад завершился поражением Украины - 1:3.
Для нашей сборной этот спарринг является этапом подготовки к Лиге наций-2026/27, где соперниками в Лиге В станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия (старт 25 сентября против венгров).
После игры с поляками сборная Украины продолжит подготовку к следующему спаррингу - 7 июня против Дании в Оденсе.
Товарищеский поединок состоится сегодня, 31 мая, на стадионе "Тарчинский Арена" во Вроцлаве. Игру обслужит словацкий арбитр Филип Глова. Стартовый свисток он даст в 18:30 по киевскому времени.
Трансляцию обеспечит медиасервис MEGOGO. В прямом эфире встречу покажет телеканал Megogo Футбол 1. Также поединок будет доступен для просмотра на OTT-платформе по подписке "Спорт" и во всех пакетах "MEGOPACK".
