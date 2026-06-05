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Свитолина и Костюк в чемпионской гонке WTA: кто проходит в Итоговый турнир прямо сейчас

14:19 05.06.2026 Пт
2 мин
Две первые ракетки Украины закрепились в рейтинге лучших теннисисток сезона
aimg Андрей Костенко
Элина Свитолина и Марта Костюк (фото: ФТУ)

Две первые ракетки Украины, Элина Свитолина и Марта Костюк, сейчас находятся в первой восьмерке чемпионской гонки WTA. Позиции наших спортсменок останутся неизменными независимо от результата финального матча Ролан Гаррос.

На каких местах украинки

Элина Свитолина (WTA 7), добравшись до четвертьфинала французского мэйджора, вышла на 4-ю строчку в чемпионской гонке. В то же время Марта Костюк (WTA 15) поднялась на 7-е место благодаря выходу в полуфинал.

Чемпионская гонка - это ежегодный рейтинг, который ведется с самого начала сезона и отражает успешность игроков в текущем календарном году. Восемь лучших теннисисток по итогам этой гонки получают прямые путёвки на престижный Итоговый турнир WTA, который традиционно проводится в ноябре.

Текущая восьмерка отбора на Итоговый турнир по состоянию на 5 июня выглядит следующим образом:

  1. Арина Соболенко - 4510 очков
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) - 4388
  3. Мирра Андреева - 4228
  4. Элина Свитолина (Украина) - 3890
  5. Джессика Пегула (США) - 3195
  6. Коко Гофф (США) - 2703
  7. Марта Костюк (Украина) - 2495
  8. Каролина Мухова (Чехия) - 2410

Среди других теннисисток ближе всего к проходной зоне подобрались канадка Виктория Мбоко (2392 очка) и румынка Сорана Кирстя (1855).

Приоритеты Свитолиной

Для Элины Итоговый турнир - хорошо знакомое соревнование, ведь украинка уже становилась его победительницей в 2018 году. А в 2019-м - играла в финале. В целом Свитолина участвовала в WTA Finals три раза (в 2017-м - не вышла из группы).

Несмотря на высокую позицию в рейтинге, первая ракетка Украины отмечает, что сейчас ее команда фокусируется не на цифрах, а на общем состоянии.

"Мы с Энди (Эндрю Беттлс - тренер) говорили об этом после турнира в Майами. Он сказал, что я уже тогда набрала достаточно очков. Даже если бы до Ролан Гаррос я не выиграла ни одного матча, то все равно оставалась бы в борьбе за топ-8 сезона. Более того - кажется, такого количества очков на этом отрезке сезона я раньше вообще не набирала. Поэтому сейчас мы не заглядываем в таблицу Finals, а фокусируемся на хорошем самочувствии - и физическом, и ментальном", - отметила Свитолина в интервью изданию "Чемпион".

Что касается Марты Костюк, она в топ-8 игроков сезона еще не попадала ни разу. И сейчас имеет прекрасную возможность впервые сыграть в компании элитных соперниц.

Ранее еще двое украинцев получили шанс сыграть на Уимблдоне-2026.

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