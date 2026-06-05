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Світоліна й Костюк у чемпіонській гонці WTA: хто проходить у Підсумковий турнір прямо зараз

14:19 05.06.2026 Пт
2 хв
Дві перші ракетки України закріпилися у рейтингу найкращих тенісисток сезону
aimg Андрій Костенко
Еліна Світоліна та Марта Костюк (фото: ФТУ)

Дві перші ракетки України, Еліна Світоліна та Марта Костюк, наразі перебувають у першій вісімці чемпіонської гонки WTA. Позиції наших спортсменок залишаться незмінними незалежно від результату фінального матчу Ролан Гаррос.

На яких місцях українки

Еліна Світоліна (WTA 7), діставшись чвертьфіналу французького мейджора, вийшла на 4-й рядок у чемпіонській гонці. Натомість Марта Костюк (WTA 15) піднялася на 7-ме місце завдяки виходу до півфіналу.

Чемпіонська гонка – це щорічний рейтинг, який ведеться з самого початку сезону і відображає успішність гравців у поточному календарному році. Вісім найкращих тенісисток за підсумками цих перегонів отримують прямі путівки на престижний Підсумковий турнір WTA, який традиційно проводиться у листопаді.

Поточна вісімка відбору на Підсумковий турнір станом на 5 червня має такий вигляд:

  1. Аріна Соболенко – 4510 очок
  2. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 4388
  3. Мірра Андрєєва – 4228
  4. Еліна Світоліна (Україна) – 3890
  5. Джессіка Пегула (США) – 3195
  6. Коко Гофф (США) – 2703
  7. Марта Костюк (Україна) – 2495
  8. Кароліна Мухова (Чехія) – 2410

Серед інших тенісисток найближче до прохідної зони підібралися канадійка Вікторія Мбоко (2392 очки) та румунка Сорана Кирстя (1855).

Пріоритети Світоліної

Для Еліни Підсумковий турнір – добре знайоме змагання, адже українка вже ставала його переможницею у 2018 році. А у 2019-му – грала у фіналі. Загалом Світоліна брала участь у WTA Finals три рази (у 2017-му – не вийшла з групи).

Попри високу позицію в рейтингу, перша ракетка України зазначає, що зараз її команда фокусується не на цифрах, а на загальному стані.

"Ми з Енді (Ендрю Беттлс – тренер) говорили про це після турніру в Маямі. Він сказав, що я вже тоді набрала достатньо очок. Навіть якби до Ролан Гаррос я не виграла жодного матчу, то все одно залишалася б у боротьбі за топ-8 сезону. Більше того – здається, такої кількості очок на цьому відрізку сезону я раніше взагалі не набирала. Тому зараз ми не заглядаємо в таблицю Finals, а фокусуємося на хорошому самопочутті — і фізичному, і ментальному", – зазначила Світоліна в інтерв'ю виданню "Чемпіон".

Щодо Марти Костюк, вона до топ-8 гравчинь сезону ще не потрапляла жодного разу. І зараз має чудову нагоду вперше зіграти у компанії елітних суперниць.

Раніше ще двоє українців отримали шанс зіграти на Вімблдоні-2026.

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