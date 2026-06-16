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Свитолина разгромила россиянку в Берлине: соперница отказалась продолжать игру

17:56 16.06.2026 Вт
2 мин
Свитолина не оставила россиянке ни единого шанса в стартовом матче престижного турнира на траве. Соперница просто отказалась продолжать игру.
aimg Екатерина Урсатий
Свитолина разгромила россиянку в Берлине: соперница отказалась продолжать игру Элина Свитолина (фото: Getty Images)
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина триумфально стартовала на травяном турнире WTA 500 в Берлине. В первом раунде лидер нашего тенниса уверенно разобралась с "нейтральной" россиянкой Анной Калинской, которая досрочно снялась с матча.

Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на официальные результаты матча.

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Реванш за Доху: Свитолина выбила соперницу за два неполных сета

Элина Свитолина, получившая на турнире 6-й номер посева, вышла на корт с невероятной мотивацией.

Помимо общего зачета, украинка стремилась взять реванш за единственное поражение от Калинской, которое она потерпела в феврале 2026 года в 1/8 финала «тысячника» в Дохе. И это Элине удалось на все 100%.

Матч на берлинской траве оказался тотальным доминированием нашей спортсменки и длился всего 43 минуты:

В первом сете первая ракетка Украины стартовала мощно, сразу выиграв три гейма подряд. "Нейтральная" соперница попыталась вцепиться в игру, но смогла ответить лишь одним выигранным геймом. Свитолина мгновенно дожала соперницу - 6:1.

Второй сет развивался по идентичному сценарию. Свитолина снова повела 3:0, после чего соперницы обменялись геймами на своих подачах - 4:1.

При этом счете Калинская, у которой была катастрофическая статистика (всего 47% успешных первых подач и 4 двойные ошибки), взяла медицинский тайм-аут из-за плохого самочувствия. Однако после консультации с врачом россиянка официально отказалась продолжать матч.

Статистика матча зафиксировала полное фиаско Калинской: Свитолина сделала 4 эйса, реализовала 5 брейков и почти вдвое превзошла соперницу по количеству выигранных розыгрышей (43 против 22).

Теперь счет в личных встречах стал 4:1 в пользу украинки.

Что ждет первую ракетку Украины в 1/8 финала

Благодаря этой разгромной победе Свитолина стала единственной представительницей Украины в основной сетке Берлина, ведь Ангелина Калинина не смогла пройти отбор в квалификации.

Во втором круге (1/8 финала) Элина встретится с немкой украинского происхождения Евой Лис (WTA 80), которая выступает на турнире по приглашению (wild card).

Теннисистки уже пересекались совсем недавно: в апреле 2026 года Свитолина уверенно обыграла Лис в 1/8 финала грунтового турнира в Штутгарте.

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