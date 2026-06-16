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Світоліна розгромила росіянку в Берліні: суперниця відмовилася грати далі

17:56 16.06.2026 Вт
2 хв
Світоліна не залишила жодного шансу росіянці на старті престижного трав'яного турніру. Суперниця просто відмовилася грати далі.
aimg Катерина Урсатій
Світоліна розгромила росіянку в Берліні: суперниця відмовилася грати далі Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
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Перша ракетка України Еліна Світоліна з тріумфу розпочала трав'яний турнір WTA 500 у Берліні. У першому колі лідерка нашого тенісу впевнено розібралася з "нейтральною" росіянкою Анною Калінскою, яка достроково знялася з матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результат матчу.

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Реванш за Доху: Світоліна вибила суперницю за два неповні сети

Еліна Світоліна, яка отримала на турнірі 6-й номер посіву, вийшла на корт із надзвичайною мотивацією.

Окрім загального заліку, українка прагнула взяти реванш за єдину поразку від Калінскої, якої вона зазнала у лютому 2026 року в 1/8 фіналу "тисячника" в Досі. І це Еліні вдалося на всі 100%.

Матч на берлінській траві виявився тотальним домінуванням нашої спортсменки і тривав лише 43 хвилини:

У першому сеті перша ракетка України стартувала потужно, одразу вигравши три гейми поспіль. "Нейтральна" опонентка спробувала зачепитися за гру, але змогла відповісти лише одним взятим геймом. Світоліна миттєво дотиснула суперницю - 6:1.

Другий сет розвивався за ідентичним сценарієм. Світоліна знову повела 3:0, після чого суперниці обмінялися закритими геймами на своїх подачах - 4:1.

За цього рахунку Калінская, яка мала катастрофічну статистику (всього 47% успішних перших подач і 4 подвійні помилки), взяла медичний таймаут через погане самопочуття. Проте після консультації з лікарем росіянка офіційно відмовилася продовжувати поєдинок.

Статистика матчу зафіксувала тотальне фіаско Калінскої: Світоліна оформила 4 ейси, реалізувала 5 брейків та майже вдвічі перевершила суперницю за кількістю виграних розіграшів (43 проти 22).

Тепер рахунок в особистих зустрічах став 4:1 на користь українки.

Що чекає на першу ракетку України в 1/8 фіналу

Завдяки цій розгромній перемозі Світоліна стала єдиною представницею України в основній сітці Берліна, адже Ангеліна Калініна не змогла подолати сито кваліфікації.

У другому колі (1/8 фіналу) Еліна зустрінеться з німкенею українського походження Євою Лис (WTA 80), яка виступає на турнірі за запрошенням (wild card).

Тенісистки вже перетиналися зовсім нещодавно: у квітні 2026 року Світоліна впевнено переграла Лис в 1/8 фіналу ґрунтового турніру в Штутгарті.

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