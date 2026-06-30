Свитолина против Снигур и старт Костюк на Уимблдоне-2026: где смотреть онлайн-трансляции матчей

Вторник, 30 июня, на Уимблдонском турнире-2026 станет максимально насыщенным для Украины. Сразу пять отечественных спортсменок приступят к борьбе в одиночном разряде.

Главная интрига дня: битва двух украинок

Ключевым событием для отечественных болельщиков станет очная дуэль двух отечественных теннисисток.

Первая ракетка страны Элина Свитолина (WTA 8) начнет свой путь на турнире матчем против Дарии Снигур (WTA 77). На официальном уровне эти теннисистки еще ни разу не пересекались на корте.

Старт Костюк и других

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 13), поразившая в этом году выходом в полуфинал на Ролан Гаррос, встретится с аргентинкой Надеждой Подороской (WTA 574). Соперница попала в основу благодаря "замороженному рейтингу". Это также будет первый матч между соперницами.

Юлия Стародубцева (WTA 55) сыграет против "нейтральной" Анны Блинковой (WTA 114). В очных встречах между ними счет равен – 1:1. В прошлом месяце украинка одолела россиянку на старте Ролан Гаррос.

Ангелина Калинина (WTA 66) будет противостоять бывшей россиянке Камилле Рахимовой (WTA 70), представляющей теперь Узбекистан. Украинка дважды побеждала будущую соперницу, в том числе в апреле текущего года на "тысячнике" в Мадриде.

Расписание матчей украинок 30 июня (по киевскому времени):

Не раньше 13:00. Ангелина Калинина – Камилла Рахимова (Узбекистан)

Не раньше 16:30. Элина Свитолина – Дарья Снигур

Не раньше 16:30. Юлия Стародубцева – Анна Блинкова ("нейтральная")

Не раньше 18:30. Марта Костюк – Надежда Подороска (Аргентина)

Где смотреть Уимблдон-2026

Эксклюзивным транслятором главного травяного турнира в мировом теннисе в этот раз выступит "Суспільне спорт".

Все поединки украинских теннисисток можно будет увидеть на платформах и местных каналах "Суспільного", а также на YouTube-канале "Суспільне спорт".