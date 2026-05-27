Свитолина, Костюк и другие бьют рекорды на Ролан Гаррос: с кем украинки играют сегодня

Триумфы лидерок и громкие дебюты

Предыдущий рекорд Украины держался с прошлого сезона, когда в 1/32 финала прошли четыре теннисистки. В этом году на данной стадии сыграют уже пять наших спортсменок. Нынешний прорыв обеспечили как опытные звезды, так и новые лица.

Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15) - самые рейтинговые теннисистки страны, которые весной выиграли престижные титулы WTA 1000 в Риме и Мадриде соответственно, уверенно продолжили свои победные серии на грунте.

Юлия Стародубцева (WTA 55) - во второй раз подряд подтвердила свой высокий класс на кортах Парижа.

Дарья Снигур (WTA 93) и Александра Олейникова (WTA 65) - одержали свои дебютные победы в основной сетке Ролан Гаррос, а для Олейниковой этот триумф вообще стал первым на уровне турниров Большого шлема.

К сожалению, потерь на старте избежать не удалось: соревнования после первого круга покинули Даяна Ястремская (WTA 45) и Ангелина Калинина (WTA 60).

Результаты первого раунда с участием украинок:

Элина Свитолина - Анна Бондар (Венгрия) - 3:6, 6:1, 7:6

Марта Костюк - Оксана Селехметьева (Испания) - 6:2, 6:3

Дарья Снигур - Клара Таусон (Дания) - 3:6, 7:5, 6:2

Юлия Стародубцева - Анна Блинкова - 6:3, 6:1

Александра Олейникова - Елена Приданкина - 6:1, 6:2

Даяна Ястремская - Жасмин Паолини (Италия) - 5:7, 3:6

Ангелина Калинина - Диан Парри (Франция) - 6:0, 2:6, 4:6

С кем и когда играют украинки сегодня

Уже сегодня, 27 мая, наши девушки начинают борьбу за выход в третий круг Ролан Гаррос. Перед украинками стоит задача замахнуться на еще один рекорд - превзойти прошлогодний показатель, когда в 1/16 финала пробились три отечественные представительницы.

Сегодня на парижские корты выйдут все пять наших спортсменок.

Расписание поединков второго раунда (точное время начала матчей зависит от продолжительности предыдущих игр на кортах):

Не раньше 12:00. Александра Олейникова - Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 83)

Не раньше 13:30. Дарья Снигур - Пейтон Стернс (США, WTA 78)

Не раньше 14:00. Марта Костюк - Кэти Волынец (США, WTA 108)

Не раньше 14:00. Юлия Стародубцева - Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2)

Не раньше 14:30. Элина Свитолина - Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126)

Где смотреть матчи

В Украине следить за поединками Ролан Гаррос-2026 можно на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. А также - на каналах Eurosport.