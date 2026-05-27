Свитолина, Костюк и другие бьют рекорды на Ролан Гаррос: с кем украинки играют сегодня

Отечественные теннисистки установили абсолютный национальный рекорд на грунтовом турнире серии Большого шлема - Ролан Гаррос-2026. По итогам стартовых поединков в Париже рекордное количество наших спортсменок сумело пробиться в следующий этап соревнований, превзойдя достижения прошлых лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.
Предыдущий рекорд Украины держался с прошлого сезона, когда в 1/32 финала прошли четыре теннисистки. В этом году на данной стадии сыграют уже пять наших спортсменок. Нынешний прорыв обеспечили как опытные звезды, так и новые лица.
Элина Свитолина (WTA 7) и Марта Костюк (WTA 15) - самые рейтинговые теннисистки страны, которые весной выиграли престижные титулы WTA 1000 в Риме и Мадриде соответственно, уверенно продолжили свои победные серии на грунте.
Юлия Стародубцева (WTA 55) - во второй раз подряд подтвердила свой высокий класс на кортах Парижа.
Дарья Снигур (WTA 93) и Александра Олейникова (WTA 65) - одержали свои дебютные победы в основной сетке Ролан Гаррос, а для Олейниковой этот триумф вообще стал первым на уровне турниров Большого шлема.
К сожалению, потерь на старте избежать не удалось: соревнования после первого круга покинули Даяна Ястремская (WTA 45) и Ангелина Калинина (WTA 60).
Результаты первого раунда с участием украинок:
Уже сегодня, 27 мая, наши девушки начинают борьбу за выход в третий круг Ролан Гаррос. Перед украинками стоит задача замахнуться на еще один рекорд - превзойти прошлогодний показатель, когда в 1/16 финала пробились три отечественные представительницы.
Сегодня на парижские корты выйдут все пять наших спортсменок.
Расписание поединков второго раунда (точное время начала матчей зависит от продолжительности предыдущих игр на кортах):
В Украине следить за поединками Ролан Гаррос-2026 можно на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. А также - на каналах Eurosport.
