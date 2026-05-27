Світоліна, Костюк та інші б'ють рекорди на Ролан Гаррос: з ким українки грають сьогодні

Тріумфи лідерок та гучні дебюти

Попередній рекорд України тримався з минулого сезону, коли до 1/32 фіналу пройшли чотири тенісистки. Цьогоріч на даній стадії зіграють вже п'ять наших спортсменок. Нинішній прорив забезпечили як досвідчені зірки, так і нові обличчя.

Еліна Світоліна (WTA 7) та Марта Костюк (WTA 15) – найрейтинговіші тенісистки країни, які навесні виграли престижні титули WTA 1000 у Римі та Мадриді відповідно, впевнено продовжили свої переможні серії на ґрунті.

Юлія Стародубцева (WTA 55) – вдруге поспіль підтвердила свій високий клас на кортах Парижа.

Дарія Снігур (WTA 93) та Олександра Олійникова (WTA 65) – здобули свої дебютні перемоги в основній сітці Ролан Гаррос, а для Олійникової цей тріумф узагалі став першим на рівні турнірів Великого шлему.

На жаль, втрат на старті уникнути не вдалося: змагання після першого кола залишили Даяна Ястремська (WTA 45) та Ангеліна Калініна (WTA 60).

Результати першого раунду за участю українок:

Еліна Світоліна – Анна Бондар (Угорщина) – 3:6, 6:1, 7:6

Марта Костюк – Оксана Селехметьєва (Іспанія) – 6:2, 6:3

Дарія Снігур – Клара Таусон (Данія) – 3:6, 7:5, 6:2

Юлія Стародубцева – Анна Блінкова – 6:3, 6:1

Олександра Олійникова – Єлена Приданкіна – 6:1, 6:2

Даяна Ястремська – Жасмін Паоліні (Італія) – 5:7, 3:6

Ангеліна Калініна – Діан Паррі (Франція) – 6:0, 2:6, 4:6

З ким і коли грають українки сьогодні

Уже сьогодні, 27 травня, наші дівчата розпочинають боротьбу за вихід до третього кола Ролан Гаррос. Перед українками стоїть завдання замахнутися на ще один рекорд – перевершити минулорічний показник, коли до 1/16 фіналу пробилися три вітчизняні представниці.

Сьогодні на паризькі корти вийдуть усі п'ять наших спортсменок.

Розклад поєдинків другого раунду (точний час початку матчів залежить від тривалості попередніх ігор на кортах):

Не раніше 12:00. Олександра Олійникова – Кімберлі Біррелл (Австралія, WTA 83)

Не раніше 13:30. Дарія Снігур – Пейтон Стернс (США, WTA 78)

Не раніше 14:00. Марта Костюк – Кеті Волинець (США, WTA 108)

Не раніше 14:00. Юлія Стародубцева – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 2)

Не раніше 14:30. Еліна Світоліна – Кейтлін Кеведо (Іспанія, WTA 126)

Де дивитися матчі

В Україні стежити за поєдинками Ролан Гаррос-2026 можна на платформі MEGOGO за наявності відповідної підписки. А також – на каналах Eurosport.