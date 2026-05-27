Світоліна, Костюк та інші б'ють рекорди на Ролан Гаррос: з ким українки грають сьогодні

Вітчизняні тенісистки встановили абсолютний національний рекорд на ґрунтовому турнірі серії Великого шлему – Ролан Гаррос-2026. За підсумками стартових поєдинків у Парижі рекордна кількість наших спортсменок зуміла пробитися до наступного етапу змагань, перевершивши досягнення минулих років.
Попередній рекорд України тримався з минулого сезону, коли до 1/32 фіналу пройшли чотири тенісистки. Цьогоріч на даній стадії зіграють вже п'ять наших спортсменок. Нинішній прорив забезпечили як досвідчені зірки, так і нові обличчя.
Еліна Світоліна (WTA 7) та Марта Костюк (WTA 15) – найрейтинговіші тенісистки країни, які навесні виграли престижні титули WTA 1000 у Римі та Мадриді відповідно, впевнено продовжили свої переможні серії на ґрунті.
Юлія Стародубцева (WTA 55) – вдруге поспіль підтвердила свій високий клас на кортах Парижа.
Дарія Снігур (WTA 93) та Олександра Олійникова (WTA 65) – здобули свої дебютні перемоги в основній сітці Ролан Гаррос, а для Олійникової цей тріумф узагалі став першим на рівні турнірів Великого шлему.
На жаль, втрат на старті уникнути не вдалося: змагання після першого кола залишили Даяна Ястремська (WTA 45) та Ангеліна Калініна (WTA 60).
Результати першого раунду за участю українок:
Уже сьогодні, 27 травня, наші дівчата розпочинають боротьбу за вихід до третього кола Ролан Гаррос. Перед українками стоїть завдання замахнутися на ще один рекорд – перевершити минулорічний показник, коли до 1/16 фіналу пробилися три вітчизняні представниці.
Сьогодні на паризькі корти вийдуть усі п'ять наших спортсменок.
Розклад поєдинків другого раунду (точний час початку матчів залежить від тривалості попередніх ігор на кортах):
