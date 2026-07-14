Соперница Магучих победила на этапе Континентального тура с рекордом сезона

Противостояние двух лидерок сборной Австралии стало главным украшением соревнований. Победительницей в этой борьбе вышла Паттерсон с результатом 2.00 метра.

Для австралийки это – повторение второго наилучшего результата в карьере. А Никола Олислагерс сумела преодолеть планку в 1.98 метра в первом же старте сезона.

Мария Вукович из Черногории также прыгнула на 1.98 метра, повторив национальный рекорд, но из-за большего количества попыток удовлетворилась только "бронзой".

Впереди – соперничество с украинками

Этот старт стал своеобразной репетицией перед следующим крупным коммерческим турниром, где австралиек ждет гораздо более серьезная конкуренция.

В субботу, 18 июля, Паттерсон и Олислагерс выйдут на сектор в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне. Там они будут соперничать с лидерками сборной Украины - Ярославой Магучих и Ириной Геращенко.