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Соперница Магучих победила на этапе Континентального тура с рекордом сезона

21:47 14.07.2026 Вт
2 мин
Легкоатлетка повторила свой второй лучший результат перед дуэлью с украинками в Лондоне
aimg Малюгин Никита
Паттерсон в напряженной борьбе победила партнерку по сборной (Фото: eleanorpatterson, Instagram)

Австралийская прыгунка в высоту Элеанор Паттерсон выиграла золотую медаль на турнире Континентального тура в Будапеште. В ожесточенной борьбе она опередила свою соотечественницу Николу Олислагерс.

О результатах соревнований в столице Венгрии сообщает РБК-Украина .

Противостояние двух лидерок сборной Австралии стало главным украшением соревнований. Победительницей в этой борьбе вышла Паттерсон с результатом 2.00 метра.

Для австралийки это – повторение второго наилучшего результата в карьере. А Никола Олислагерс сумела преодолеть планку в 1.98 метра в первом же старте сезона.

Мария Вукович из Черногории также прыгнула на 1.98 метра, повторив национальный рекорд, но из-за большего количества попыток удовлетворилась только "бронзой".

Впереди – соперничество с украинками

Этот старт стал своеобразной репетицией перед следующим крупным коммерческим турниром, где австралиек ждет гораздо более серьезная конкуренция.

В субботу, 18 июля, Паттерсон и Олислагерс выйдут на сектор в рамках этапа Бриллиантовой лиги в Лондоне. Там они будут соперничать с лидерками сборной Украины - Ярославой Магучих и Ириной Геращенко.

Напомним, что Ярослава Магучих впервые за 5 лет приняла участие в летнем чемпионате Украины по легкой атлетике. Ярослава подтвердила статус фаворитки – и не только победила на соревнованиях, но и поразила новым достижением. Также мы рассказали, как звездная украинская прыгунка получила нелепую травму и сорвала планы на сезон.

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