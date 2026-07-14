Суперниця Магучіх перемогла на етапі Континентального туру із рекордом сезону

Протистояння двох лідерок збірної Австралії стало головною прикрасою змагань. Переможницею з цієї боротьби вийшла Паттерсон із результатом 2.00 метри.

Для австралійки це - повторення другого найкращого результату в кар'єрі. А Нікола Оліслагерс змогла подолати планку в 1.98 метри в першому старті сезону.

Марія Вукович із Чорногорії також стрибнула на 1.98 метра, повторивши національний рекорд, але через більшу кількість спроб задовольнилася лише "бронзою".

Попереду - суперництво з українками

Цей старт став своєрідною репетицією перед наступним великим комерційним турніром, де на австралійок чекає значно серйозніша конкуренція.

У суботу, 18 липня, Паттерсон та Оліслагерс вийдуть на сектор у межах етапу Діамантової ліги в Лондоні. Там вони змагатимуться з лідерками збірної України - Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко.