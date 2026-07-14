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Суперниця Магучіх перемогла на етапі Континентального туру із рекордом сезону

21:47 14.07.2026 Вт
2 хв
Легкоатлетка повторила свій другий найкращий результат перед дуеллю з українками в Лондоні
aimg Малюгін Микита
Паттерсон в напруженій бороьбі перемогла партнерку по збірній (Фото: eleanorpatterson, Instagram)

Австралійська стрибунка у висоту Елеанор Паттерсон виграла золоту медаль на турнірі Континентального туру в Будапешті. У запеклій боротьбі вона випередила свою співвітчизницю Ніколу Оліслагерс.

Про результати змагань в столиці Угорщини повідомляє РБК-Україна.

Протистояння двох лідерок збірної Австралії стало головною прикрасою змагань. Переможницею з цієї боротьби вийшла Паттерсон із результатом 2.00 метри.

Для австралійки це - повторення другого найкращого результату в кар'єрі. А Нікола Оліслагерс змогла подолати планку в 1.98 метри в першому старті сезону.

Марія Вукович із Чорногорії також стрибнула на 1.98 метра, повторивши національний рекорд, але через більшу кількість спроб задовольнилася лише "бронзою".

Попереду - суперництво з українками

Цей старт став своєрідною репетицією перед наступним великим комерційним турніром, де на австралійок чекає значно серйозніша конкуренція.

У суботу, 18 липня, Паттерсон та Оліслагерс вийдуть на сектор у межах етапу Діамантової ліги в Лондоні. Там вони змагатимуться з лідерками збірної України - Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України з легкої атлетики. Ярослава підтвердила статус фаворитки - і не лише перемогла на змаганнях, але й вразила новим досягненням. Також ми розповіли, як зіркова українська стрибунка отримала безглузду травму та зірвала плани на сезон.

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