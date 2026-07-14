Суперниця Магучіх перемогла на етапі Континентального туру із рекордом сезону

Австралійська стрибунка у висоту Елеанор Паттерсон виграла золоту медаль на турнірі Континентального туру в Будапешті. У запеклій боротьбі вона випередила свою співвітчизницю Ніколу Оліслагерс.
Про результати змагань в столиці Угорщини повідомляє РБК-Україна.
Протистояння двох лідерок збірної Австралії стало головною прикрасою змагань. Переможницею з цієї боротьби вийшла Паттерсон із результатом 2.00 метри.
Для австралійки це - повторення другого найкращого результату в кар'єрі. А Нікола Оліслагерс змогла подолати планку в 1.98 метри в першому старті сезону.
Марія Вукович із Чорногорії також стрибнула на 1.98 метра, повторивши національний рекорд, але через більшу кількість спроб задовольнилася лише "бронзою".
Цей старт став своєрідною репетицією перед наступним великим комерційним турніром, де на австралійок чекає значно серйозніша конкуренція.
У суботу, 18 липня, Паттерсон та Оліслагерс вийдуть на сектор у межах етапу Діамантової ліги в Лондоні. Там вони змагатимуться з лідерками збірної України - Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко.
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх вперше за 5 років взяла участь в літньому чемпіонаті України з легкої атлетики. Ярослава підтвердила статус фаворитки - і не лише перемогла на змаганнях, але й вразила новим досягненням. Також ми розповіли, як зіркова українська стрибунка отримала безглузду травму та зірвала плани на сезон.