Ястремская едва не потерпела фиаско на старте турнира в Ноттингеме: как украинка спаслась

Форс-мажор перед матчем и характер Ястремской

Изначально первой соперницей одесситки должна была стать француженка Лоис Буассон (WTA 154). Однако незадолго до начала матча представительница Франции снялась с соревнований из-за травмы левой ноги.

В результате место в основной сетке экстренно заняла британка Алисия Дудени, получившая статус «лаки-лузерки» после поражения в квалификации. Ранее теннисистки никогда не встречались на корте.

Противостояние с малоизвестной соперницей оказалось для Ястремской настоящим испытанием нервов и длилось 1 час 32 минуты.

В первом сете Даяна сначала уступала с брейком, но сумела вовремя перехватить инициативу.

Украинка продемонстрировала высокую эффективность на первой подаче (88% выигранных розыгрышей), реализовала оба своих брейк-пойнта и завершила сет в свою пользу — 6:4.

Во втором сете игра разворачивалась по критическому для украинки сценарию. Дудени, воодушевленная поддержкой родных трибун, повела в счете 3:5.

Однако Ястремская проявила свой фирменный характер: она отыграла отставание, сравняла счёт и перевела партию в тай-брейк.

В решающий момент Даяна не оставила британке шансов. Сразу оформив два мини-брейка, она повела 5:2, после чего уверенно дожала соперницу — 7:6 (7:2). Всего за матч Ястремская выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейка.

Что ждет украинку дальше

В следующем раунде (1/8 финала) Ястремскую ждет серьезное испытание в лице опытной немки Татьяны Марии (WTA 117).

Теннисистки играли друг с другом лишь однажды — в 2023 году на турнире в Хуахине победу одержала представительница Германии, поэтому у Даяны есть отличный шанс на реванш.

Стоит отметить, что для Ястремской турнир в Ноттингеме имеет огромное значение, поскольку в прошлом сезоне она впервые в карьере дошла здесь до финала на травяном покрытии, поэтому теперь вынуждена защищать важные рейтинговые очки.