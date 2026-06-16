Ястремская едва не потерпела фиаско на старте турнира в Ноттингеме: как украинка спаслась

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 50) начала свой путь на травяном турнире серии WTA 250 в британском Ноттингеме с призовым фондом более 283 тысяч долларов, одержав непростую победу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты матча.
Изначально первой соперницей одесситки должна была стать француженка Лоис Буассон (WTA 154). Однако незадолго до начала матча представительница Франции снялась с соревнований из-за травмы левой ноги.
В результате место в основной сетке экстренно заняла британка Алисия Дудени, получившая статус «лаки-лузерки» после поражения в квалификации. Ранее теннисистки никогда не встречались на корте.
Противостояние с малоизвестной соперницей оказалось для Ястремской настоящим испытанием нервов и длилось 1 час 32 минуты.
В первом сете Даяна сначала уступала с брейком, но сумела вовремя перехватить инициативу.
Украинка продемонстрировала высокую эффективность на первой подаче (88% выигранных розыгрышей), реализовала оба своих брейк-пойнта и завершила сет в свою пользу — 6:4.
Во втором сете игра разворачивалась по критическому для украинки сценарию. Дудени, воодушевленная поддержкой родных трибун, повела в счете 3:5.
Однако Ястремская проявила свой фирменный характер: она отыграла отставание, сравняла счёт и перевела партию в тай-брейк.
В решающий момент Даяна не оставила британке шансов. Сразу оформив два мини-брейка, она повела 5:2, после чего уверенно дожала соперницу — 7:6 (7:2). Всего за матч Ястремская выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейка.
В следующем раунде (1/8 финала) Ястремскую ждет серьезное испытание в лице опытной немки Татьяны Марии (WTA 117).
Теннисистки играли друг с другом лишь однажды — в 2023 году на турнире в Хуахине победу одержала представительница Германии, поэтому у Даяны есть отличный шанс на реванш.
Стоит отметить, что для Ястремской турнир в Ноттингеме имеет огромное значение, поскольку в прошлом сезоне она впервые в карьере дошла здесь до финала на травяном покрытии, поэтому теперь вынуждена защищать важные рейтинговые очки.
Ноттингем оказался удачным для украинок на этой неделе. Напомним, что ранее во второй круг соревнований пробилась ещё одна украинка — Юлия Стародубцева (WTA 59).