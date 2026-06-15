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Стародубцева, находившаяся в одном шаге от вылета, совершила потрясающий камбэк в Англии. Кто стал жертвой?

18:51 15.06.2026 Пн
3 мин
Украинка выиграла эпический трехчасовой марафон. Как развивалась игра?
aimg Екатерина Урсатий
Стародубцева, находившаяся в одном шаге от вылета, совершила потрясающий камбэк в Англии. Кто стал жертвой? Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева триумфально начала выступление на травяном турнире серии WTA 250 в британском Ноттингеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.

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Трехчасовой марафон и исторический рекорд украинки

В матче первого раунда 59-я ракетка мира в сверхпринципиальном и изнурительном стиле одолела представительницу Австралии Майю Джойнт (WTA 53), продемонстрировав невероятный характер после неудачного старта встречи.

Матч против австралийки, с которой Стародубцева до этого ни разу не встречалась на кортах, превратился в настоящий триллер-драму, длившуюся 3 часа и 21 минуту.

Уже в первом сете Джойнт захватила инициативу и повела со счетом 4:1. Юлия сумела ликвидировать это отставание и перевести сет в тай-брейк, где все же в затяжной борьбе уступила — 6:7 (8:10).

Второй сет развивался по схожему нервному сценарию. Несмотря на стартовое лидерство Стародубцевой (2:0), австралийка перехватила инициативу и в шаге от победы вела 5:3.

Однако именно в этот критический момент украинка включила максимум: она выдала впечатляющую серию, выиграв 7 геймов подряд, что позволило не только закрыть вторую партию в свою пользу (7:5), но и обеспечить комфортный задел в решающем сете.

В третьей партии австралийская теннисистка попыталась отыграться и сравняла счет до 4:4. Однако в десятом гейме на подаче соперницы Стародубцева реализовала решающий брейк-пойнт и завершила матч общим победой.

В ходе матча Юлия допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейков из 5 брейк-пойнтов у соперницы. Этот успех стал для нее личным рекордом на кортах Ноттингема, ведь в прошлом году она выбыла из основной сетки уже в первом круге.

В следующем раунде соревнований украинку ждет серьезное испытание — поединок против третьей сеяной турнира, 25-й ракетки мира Эммы Наварро из Соединенных Штатов.

Что с другими украинками на кортах Европы

Помимо Стародубцевой, в основной сетке Lexus Nottingham Open выступит еще одна представительница Украины — Даяна Ястремская (WTA 50). Одесситка, которая является действующей финалисткой этих соревнований, начнет свой путь во вторник, 16 июня, матчем против француженки Лоис Буассон.

В то же время на престижном турнире WTA 500 в Берлине украинское представительство понесло потери. Ангелина Калинина остановилась в шаге от основной сетки, уступив в финале квалификации француженке Диан Парри в двух сетах — 4:6, 5:7.

Таким образом, единственной представительницей Украины в Германии осталась Элина Свитолина, которая прошла напрямую благодаря рейтингу. Свой стартовый поединок в Берлине она проведет 16 июня против «нейтральной» теннисистки Анны Калинской.

Травяной сезон в европейском теннисе традиционно является ключевым этапом подготовки спортсменов к главному турниру лета — Уимблдону.

Напомним, ранее украинские теннисистки обновили свои позиции в мировом рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Франции, где несколько представительниц Украины сумели пробиться во вторую неделю соревнований.

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