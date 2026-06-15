Стародубцева, находившаяся в одном шаге от вылета, совершила потрясающий камбэк в Англии. Кто стал жертвой?
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева триумфально начала выступление на травяном турнире серии WTA 250 в британском Ноттингеме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.
Трехчасовой марафон и исторический рекорд украинки
В матче первого раунда 59-я ракетка мира в сверхпринципиальном и изнурительном стиле одолела представительницу Австралии Майю Джойнт (WTA 53), продемонстрировав невероятный характер после неудачного старта встречи.
Матч против австралийки, с которой Стародубцева до этого ни разу не встречалась на кортах, превратился в настоящий триллер-драму, длившуюся 3 часа и 21 минуту.
Уже в первом сете Джойнт захватила инициативу и повела со счетом 4:1. Юлия сумела ликвидировать это отставание и перевести сет в тай-брейк, где все же в затяжной борьбе уступила — 6:7 (8:10).
Второй сет развивался по схожему нервному сценарию. Несмотря на стартовое лидерство Стародубцевой (2:0), австралийка перехватила инициативу и в шаге от победы вела 5:3.
Однако именно в этот критический момент украинка включила максимум: она выдала впечатляющую серию, выиграв 7 геймов подряд, что позволило не только закрыть вторую партию в свою пользу (7:5), но и обеспечить комфортный задел в решающем сете.
В третьей партии австралийская теннисистка попыталась отыграться и сравняла счет до 4:4. Однако в десятом гейме на подаче соперницы Стародубцева реализовала решающий брейк-пойнт и завершила матч общим победой.
В ходе матча Юлия допустила две двойные ошибки и реализовала 7 брейков из 5 брейк-пойнтов у соперницы. Этот успех стал для нее личным рекордом на кортах Ноттингема, ведь в прошлом году она выбыла из основной сетки уже в первом круге.
В следующем раунде соревнований украинку ждет серьезное испытание — поединок против третьей сеяной турнира, 25-й ракетки мира Эммы Наварро из Соединенных Штатов.
Что с другими украинками на кортах Европы
Помимо Стародубцевой, в основной сетке Lexus Nottingham Open выступит еще одна представительница Украины — Даяна Ястремская (WTA 50). Одесситка, которая является действующей финалисткой этих соревнований, начнет свой путь во вторник, 16 июня, матчем против француженки Лоис Буассон.
В то же время на престижном турнире WTA 500 в Берлине украинское представительство понесло потери. Ангелина Калинина остановилась в шаге от основной сетки, уступив в финале квалификации француженке Диан Парри в двух сетах — 4:6, 5:7.
Таким образом, единственной представительницей Украины в Германии осталась Элина Свитолина, которая прошла напрямую благодаря рейтингу. Свой стартовый поединок в Берлине она проведет 16 июня против «нейтральной» теннисистки Анны Калинской.
Травяной сезон в европейском теннисе традиционно является ключевым этапом подготовки спортсменов к главному турниру лета — Уимблдону.
Напомним, ранее украинские теннисистки обновили свои позиции в мировом рейтинге WTA после завершения Открытого чемпионата Франции, где несколько представительниц Украины сумели пробиться во вторую неделю соревнований.