Стародубцева превзошла Свитолину: новые рекорды украинок на Ролан Гаррос

Украинские теннисистки установили исторический национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции-2026. Главной сенсацией стала Юлия Стародубцева, которая превзошла достижение Элины Свитолиной по громкости триумфа в Париже.
Юлия Стародубцева (№55 WTA) создала главный апсет второго круга, обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах.
Этот успех стал самой рейтинговой украинской победой в истории женского Ролан Гаррос. До этого момента рекорд принадлежал Элине Свитолиной, которая в 2025 году одолела четвертую ракетку мира Жасмин Паолини. Всего за всю историю выступлений на французском мэйджоре это лишь третья победа украинок над соперницами из топ-5 рейтинга.
Наиболее громкие победы украинок в Париже:
Впервые в истории в третий круг Ролан Гаррос вышли одновременно четыре украинские теннисистки. Предыдущий парижский рекорд держался с прошлого года, когда до этой стадии добрались три украинки.
В целом для украинского тенниса это лишь второй случай в истории на турнирах Grand Slam, когда в 1/16 финала сыграет такой большой состав. Подобное достижение покорялось нашим девушкам только на Australian Open в 2024 году.
В этом году в основной сетке соревнований стартовали 7 украинок. Свои выступления на турнире уже завершили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
В третьем круге (1/16 финала) отечественные теннисистки получили таких соперниц:
Матчи этой стадии состоятся 29 и 30 мая.
