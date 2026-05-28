Стародубцева превзошла Свитолину: новые рекорды украинок на Ролан Гаррос

19:16 28.05.2026 Чт
2 мин
Украинский теннис переписал историю в Париже
aimg Андрей Костенко
Юлия Стародубцева (фото WTA)

Украинские теннисистки установили исторический национальный рекорд на Открытом чемпионате Франции-2026. Главной сенсацией стала Юлия Стародубцева, которая превзошла достижение Элины Свитолиной по громкости триумфа в Париже.

Самая рейтинговая победа в истории

Юлия Стародубцева (№55 WTA) создала главный апсет второго круга, обыграв вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана в трех сетах.

Этот успех стал самой рейтинговой украинской победой в истории женского Ролан Гаррос. До этого момента рекорд принадлежал Элине Свитолиной, которая в 2025 году одолела четвертую ракетку мира Жасмин Паолини. Всего за всю историю выступлений на французском мэйджоре это лишь третья победа украинок над соперницами из топ-5 рейтинга.

Наиболее громкие победы украинок в Париже:

  • 2026 год: Юлия Стародубцева - Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 2) - 3:6, 6:1, 7:6
  • 2025 год: Элина Свитолина - Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) - 4:6, 7:6, 6:1
  • 2018 год: Катерина Баиндл (Козлова) - Елена Остапенко (WTA 5) - 7:5, 6:3

Абсолютный рекорд в 1/16 финала

Впервые в истории в третий круг Ролан Гаррос вышли одновременно четыре украинские теннисистки. Предыдущий парижский рекорд держался с прошлого года, когда до этой стадии добрались три украинки.

В целом для украинского тенниса это лишь второй случай в истории на турнирах Grand Slam, когда в 1/16 финала сыграет такой большой состав. Подобное достижение покорялось нашим девушкам только на Australian Open в 2024 году.

В этом году в основной сетке соревнований стартовали 7 украинок. Свои выступления на турнире уже завершили Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

В третьем круге (1/16 финала) отечественные теннисистки получили таких соперниц:

  • Элина Свитолина (WTA 7) - Тамара Корпач (Германия, WTA 78)
  • Марта Костюк (WTA 15) - Виктория Голубич (Швейцария, WTA 74)
  • Юлия Стародубцева (WTA 55) - Ван Сиюй (Китай, WTA 52)
  • Александра Олейникова (WTA 65) - Диана Шнайдер (WTA 47)

Матчи этой стадии состоятся 29 и 30 мая.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся отечественные теннисисты в обновленных рейтингах WTA и ATP.

