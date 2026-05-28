Стародубцева перевершила Світоліну: нові рекорди українок на Ролан Гаррос

Українські тенісистки встановили історичний національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції-2026. Головною сенсацією стала Юлія Стародубцева, яка перевершила досягнення Еліни Світоліної за гучністю тріумфу в Парижі.
Юлія Стародубцева (№55 WTA) створила головний апсет другого кола, обігравши другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану в трьох сетах.
Цей успіх став найрейтинговішою українською перемогою в історії жіночого Ролан Гаррос. До цього моменту рекорд належав Еліні Світоліній, яка у 2025 році здолала четверту ракетку світу Жасмін Паоліні. Загалом за всю історію виступів на французькому мейджорі це лише третя перемога українок над суперницями з топ-5 рейтингу.
Найбільш гучні перемоги Українок у Парижі:
Вперше в історії до третього кола Ролан Гаррос вийшли одночасно чотири українські тенісистки. Попередній паризький рекорд тримався з минулого року, коли до цієї стадії дісталися три українки.
Загалом для українського тенісу це лише другий випадок в історії на турнірах Grand Slam, коли в 1/16 фіналу зіграє такий великий склад. Подібне досягнення підкорювалося нашим дівчатам лише на Australian Open у 2024 році.
Цього року в основній сітці змагань стартували 7 українок. Свої виступи на турнірі вже завершили Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.
У третьому колі (1/16 фіналу) вітчизняні тенісистки отримали таких суперниць:
Матчі цієї стадії відбудуться 29 та 30 травня.
