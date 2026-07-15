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Состав усилен: сборная Украины начинает решающую неделю в Лиге наций

10:30 15.07.2026 Ср
2 мин
"Сине-желтые" держатся среди лидеров по итогам предыдущих недель
aimg Малюгин Никита
Сборная Украины проведет решающие матчи в Лиге наций (Фото: Федерация волейбола Украины)

Мужская сборная Украины по волейболу проведет свой девятый поединок в Лиге наций. Соперником наших сборников в сербском Белграде станет неуступчивая команда Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию волейбола Украины .

Третью игровую неделю в Лиге наций сборная Украины начнет на пятом месте. В активе нашей команды – 5 побед и 3 поражения.

Это дает "сине-желтым" путевку в плей-офф турнира, в который попадают семь лучших сборных. Также место в турнире себе гарантировал Китай, принимающий плей-офф.

Сборная Ирана расположилась на 15-м месте в таблице. Однако в последнем матче против Кубы именно иранцы праздновали победу.

Изменения в заявке

Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано внес несколько изменений в состав команды по сравнению с предыдущим этапом турнира. В состав команды вернулись доигровщик Максим Тонконог и либеро Евгений Бойко. Они оба пропускали вторую игровую неделю из-за выступлений в составе молодежной сборной Украины на Евро U-22.

Также доигровщика Александра Наложного сменил связующий Виталий Щитков. Общая заявка нашей сборной на третью игровую неделю выглядит так:

Связующие:

  • Юрий Синица ("Гэбэй")
  • Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляны")
  • Сергей Евстратов ("Львы")

Диагональные:

  • Максим Тонконог ("Чивитанова")
  • Василий Тупчий ("Барком-Кажаны")
  • Александр Бойко ("Калабрия Вибо Валентия")

Блокирующие:

  • Юрий Семенюк ("Варшава")
  • Владислав Щуров ("Барком-Кажаны")
  • Денис Велецкий ("Эпицентр-Подоляны"/сборная U20)
  • Максим Дрозд ("Эпицентр-Подоляны")

Доигрорвщики:

  • Илья Ковалев ("Гожув")
  • Дмитрий Янчук ("Панатинаикос")
  • Евгений Кисилюк ("Рапид")
  • Олег Плотницкий ("Перуджа")

Либеро:

  • Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны")
  • Евгений Бойко ("Решетиловка")

Где и когда смотреть игру

Матч Украина – Иран начнется сегодня, 15 июля, в 17:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале и диджитал-платформах "Суспильне Спорт".

Ранее мы сообщали, что благодаря успешным выступлениям в Лиге наций, мужская волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 сильнейших сборных мира .

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