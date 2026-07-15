Состав усилен: сборная Украины начинает решающую неделю в Лиге наций

Третью игровую неделю в Лиге наций сборная Украины начнет на пятом месте. В активе нашей команды – 5 побед и 3 поражения.

Это дает "сине-желтым" путевку в плей-офф турнира, в который попадают семь лучших сборных. Также место в турнире себе гарантировал Китай, принимающий плей-офф.

Сборная Ирана расположилась на 15-м месте в таблице. Однако в последнем матче против Кубы именно иранцы праздновали победу.

Изменения в заявке

Тренерский штаб во главе с Раулем Лосано внес несколько изменений в состав команды по сравнению с предыдущим этапом турнира. В состав команды вернулись доигровщик Максим Тонконог и либеро Евгений Бойко. Они оба пропускали вторую игровую неделю из-за выступлений в составе молодежной сборной Украины на Евро U-22.

Также доигровщика Александра Наложного сменил связующий Виталий Щитков. Общая заявка нашей сборной на третью игровую неделю выглядит так:

Связующие:

Юрий Синица ("Гэбэй")

Виталий Щитков ("Эпицентр-Подоляны")

Сергей Евстратов ("Львы")

Диагональные:

Максим Тонконог ("Чивитанова")

Василий Тупчий ("Барком-Кажаны")

Александр Бойко ("Калабрия Вибо Валентия")

Блокирующие:

Юрий Семенюк ("Варшава")

Владислав Щуров ("Барком-Кажаны")

Денис Велецкий ("Эпицентр-Подоляны"/сборная U20)

Максим Дрозд ("Эпицентр-Подоляны")

Доигрорвщики:

Илья Ковалев ("Гожув")

Дмитрий Янчук ("Панатинаикос")

Евгений Кисилюк ("Рапид")

Олег Плотницкий ("Перуджа")

Либеро:

Ярослав Пампушко ("Барком-Кажаны")

Евгений Бойко ("Решетиловка")

Где и когда смотреть игру

Матч Украина – Иран начнется сегодня, 15 июля, в 17:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале и диджитал-платформах "Суспильне Спорт".