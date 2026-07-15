Склад підсилено: збірна України розпочинає вирішальний тиждень в Лізі націй

Чоловіча збірна України з волейболу проведе свій дев’ятий поєдинок у Лізі націй. Суперником наших збірників у сербському Белграді стане непоступлива команда Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію волейболу України.
Третій ігровий тиждень в Лізі націй збірна України розпочне на п'ятому місці. В активі нашої команди - 5 перемог і 3 поразки.
Це дає "синьо-жовтим" путівку в плей-офф турніру, до якого потрапляють сім найкращих збірних. Також місце в турнірі собі гарантував Китай, який прийматиме плей-офф.
Збірна Ірану розташувалась на 15-му місці в таблиці. Проте в останньому матчі проти Куби саме іранці святкували перемогу.
Тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано вніс кілька змін до складу команди порівняно з попереднім етапом турніру. До складу команди повернулись догравальник Максим Тонконог та ліберо Євгеній Бойко. Вони обидва пропускали другий ігровий тиждень через виступи у складі молодіжної збірної України на Євро U-22.
Також догравальника Олександра Наложного змінив зв'язуючий Віталій Щитков. Загальна заявка нашої збірної на третій ігровий тиждень виглядає так:
Зв'язуючі:
Діагональні:
Блокуючі:
Догравальники:
Ліберо:
Матч Україна - Іран почнеться сьогодні, 15 липня, о 17:30 за київським часом.
Пряма трансляція зустрічі буде доступна на телеканалі та діджитал-платформах "Суспільне Спорт".
Раніше ми повідомляли, що завдяки успішним виступам в Лізі націй, чоловіча волейбольна збірна України вперше увірвалася в топ-10 найсильніших збірних світу.