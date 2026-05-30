ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Скандальный матч в Париже: Олейникова проиграла россиянке и выбыла из Ролан Гаррос

15:10 30.05.2026 Сб
2 мин
Перед игрой украинка открыто обвинила соперницу в финансировании от "Газпрома", но на корте сильнее оказалась оппонентка
aimg Екатерина Урсатий
Скандальный матч в Париже: Олейникова проиграла россиянке и выбыла из Ролан Гаррос Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила свой исторический путь на Открытом чемпионате Франции, уступив в третьем раунде "нейтральной" россиянке Диане Шнайдер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Абсолютно топовая компания: Костюк повторила уникальный успех величайших теннисисток века

Политический скандал и драма на корте

Поединок против 23-й ракетки мира Дианы Шнайдер имел бешеный градус напряжения еще до своего начала.

Накануне встречи Олейникова устроила громкий демарш: Александра пришла на пресс-конференцию со снимками, где россиянка щеголяет на пропагандистском турнире от "Газпрома" в Санкт-Петербурге.

Тогда украинка жестко заявила, что играть против таких атлеток - это то же самое, что играть для офицеров гестапо.

Сама игра началась по сценарию Александры, ведь она вела в первом сете 3:0.

Однако более опытная Шнайдер вернулась в игру, сравняла счет (5:5) и вырвала победу в партии. Во втором сете украинка потеряла нить игры, сумев взять лишь один гейм.

Матч продолжался почти полтора часа. Олейникова выполнила единственный эйс в игре и спасла 6 из 12 брейкпойнтов.

Однако россиянка преобладала по количеству активно выигранных мячей (25:20) и допустила меньшее количество невынужденных ошибок (23 против 28 у украинки).

Несмотря на поражение, Олейникова покидает Париж с расправленными плечами и личным рекордом карьеры.

Она впервые в жизни одержала победы в основной сетке турниров серии Grand Slam, успешно преодолев стартовые раунды.

Что ждет Украину в 1/8 финала

Ролан Гаррос-2026 продолжает радовать украинских болельщиков, несмотря на вылет Олейниковой и обидное поражение Юлии Стародубцевой, которая ранее также остановилась в шаге от рекорда.

В четвертом раунде (1/8 финала) престижного грунтового мэйджора Украину будут представлять две звездные теннисистки - Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свои суперсложные матчи за выход в четвертьфинал девушки проведут в воскресенье, 31 мая:

  • Свитолина выйдет на корт против швейцарки Белинды Бенчич.
  • Костюк сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швьонтек.

Если обе украинки одержат победы в своих встречах, они сформируют очное украинское дерби на стадии 1/4 финала французского чемпионата, что гарантирует нашей стране место в полуфинале.

Ранее мы рассказали, как лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел из Ролан Гаррос.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Теннис
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве