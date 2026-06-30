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Скандал в европейском фехтовании: РФ и Беларусь вернули благодаря юридической лазейке

16:04 30.06.2026 Вт
2 мин
Федерация фехтования Украины готовит жесткий ответ
aimg Андрей Костенко
Скандал в европейском фехтовании: РФ и Беларусь вернули благодаря юридической лазейке Национальная федерация фехтования продолжает бороться (фото: ФФУ)
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Федерация фехтования Украины (ФФУ) выступила с категорическим протестом против решения исполкома Европейской конфедерации фехтования (EFC). На онлайн-заседании руководящего органа было принято решение о временном возобновлении членства российской и белорусской федераций, несмотря на продолжающуюся войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление национальной Федерации фехтования.

Юридическая хитрость: как РФ и Беларусь обошли санкции

Украинская сторона выразила глубокое возмущение чисто формалистическим и бюрократическим подходом европейских функционеров.

Как пояснил президент ФФУ Михаил Ильяшев, представители стран-агрессорок пошли на уловки после того, как провалили прямое голосование за свое возвращение из-за нехватки поддержки со стороны европейских коллег.

Вместо этого российская и белорусская федерации подали документы в качестве совершенно новых членов, использовав специфику устава EFC и нюансы законодательства Люксембурга (именно в этой стране зарегистрирована организация).

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"Мы расстроены и удивлены чисто формалистическим подходом, применяемым исполкомом EFC. Учитывая определенные особенности местного законодательства Люксембурга и устава EFC, они получили временное членство к рассмотрению этого вопроса на Конгрессе EFC", - подчеркнул Михаил Ильяшев.

Подготовка к решающему бою

В украинской федерации отмечают, что это решение еще не означает окончательного камбэка представителей РФ и Беларуси на международную арену. Исполком конфедерации подтвердил, что в случае допуска к соревнованиям спортсмены из этих стран смогут выступать исключительно в нейтральном статусе.

Впереди спортивных дипломатов ожидает главное противостояние на Конгрессе EFC, где будут рассматривать эти заявки.

"Это не свидетельствует об их окончательном возвращении. Однако мы надеялись на более критический подход к заявкам от так называемых кандидатов в новые члены. Надеюсь, что на Конгрессе EFC указанные заявки на членство будут отклонены. Будем над этим активно работать", - подытожил глава ФФУ.

Ранее мы сообщили, что ФИФА допустил Россию к новому чемпионату мира.

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