Скандал у європейському фехтуванні: РФ та Білорусь повернули завдяки юридичній лазівці

Федерація фехтування України (ФФУ) виступила з категоричним протестом проти рішення виконкому Європейської конфедерації фехтування (EFC). На онлайн-засіданні керівного органу було ухвалено рішення про тимчасове поновлення членства російської та білоруської федерацій, попри війну проти України, що триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву національної Федерації фехтування .

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Українська сторона висловила глибоке обурення суто формалістичним і бюрократичним підходом європейських функціонерів.

Як пояснив президент ФФУ Михайло Ілляшев, представники країн-агресорок пішли на хитрощі після того, як провалили пряме голосування за своє повернення через брак підтримки з боку європейських колег.

Замість цього російська та білоруська федерації подали документи як абсолютно нові члени, використавши специфіку статуту EFC та нюанси законодавства Люксембургу (саме у цій країні зареєстрована організація).

"Ми засмучені та здивовані суто формалістичним підходом, який був застосований виконкомом EFC. Враховуючи певні особливості місцевого законодавства Люксембургу та статуту EFC, вони отримали тимчасове членство до розгляду цього питання на Конгресі EFC", - наголосив Михайло Ілляшев.

Підготовка до вирішального бою

В українській федерації зазначають, що це рішення ще не означає остаточного камбеку представників РФ та Білорусі на міжнародну арену. Наразі виконком конфедерації підтвердив, що у разі допуску до змагань спортсмени з цих країн зможуть виступати виключно у нейтральному статусі.

Попереду на спортивних дипломатів чекає головне протистояння на Конгресі EFC, де розглядатимуть ці заявки.

"Це не свідчить про їх остаточне повернення. Проте ми сподівались на більш критичний підхід до заявок від так званих кандидатів у нові члени. Сподіваюсь, що на Конгресі EFC вказані заявки на членство будуть відхилені. Будемо над цим активно працювати", - підсумував очільник ФФУ.