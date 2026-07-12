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Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон, одолев Зверева в финале

22:25 12.07.2026 Вс
2 мин
Итальянец защитил титул в напряженном четырехсетовом противостоянии
aimg Андрей Костенко
Янник Синнер (фото: x.com/Wimbledon)

Уимблдон-2026 официально завершен. В решающем поединке мужского одиночного разряда первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сумел защитить свой титул. В невероятном по напряжению битве он одолел Александера Зверева из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Уимблдон-2026. Мужчины. Финал

Янник Синнер (Италия) – Александер Зверев (Германия) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4

Юбилейная битва в финале

Для теннисистов этот финал стал юбилейной, 15-й очной встречей в карьере. Несмотря на то, что Зверев подходил к травяному мейджору на эмоциональном подъеме после недавней победы на Ролан Гаррос, Синнер продолжил свою феноменальную серию доминирования над соперником, которая теперь насчитывает уже 10 матчей подряд.

Четыре сета невероятной драмы

Матч на Центральном корте Всеанглийского клуба держал в напряжении от первой до последней минуты, а судьба стартовых партий решалась в лотереях:

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  • Первый сет прошел в совершенно равной борьбе без единого брейка. Дело дошло до тай-брейка, где немецкий теннисист благодаря мощным подачам (оформил 9 эйсов за партию) вырвал победу со счетом 9:7.
  • Второй сет развивался по идентичному сценарию, но на этот раз на тай-брейке нервы оказались крепче уже у итальянца. Синнер буквально разгромил оппонента со счетом 7:2 и восстановил паритет.
  • Третья партия стала переломной. При равном счете 3:3 лидер рейтинга ATP сумел перехватить инициативу, впервые реализовал брейкпойнт, ушел в отрыв и закрыл сет – 6:3.
  • В решающем четвертом сете Синнер полностью контролировал ход игры. Он быстро обеспечил себе комфортное преимущество и довел дело до логической победы – 6:4.

Историческое достижение итальянца

Благодаря этому успеху 24-летний Синнер во второй раз стал триумфатором Уимблдона. Этот кубок стал уже пятым титулом Grand Slam в его профессиональной карьере. Ранее итальянец дважды побеждал на Australian Open (в 2024 и 2025 годах) и получил "золото" на US Open-2024.

Зверев, несмотря на поражение, по итогам турнира все равно улучшит свое положение и официально сменит травмированного Карлоса Алькараса на второй строчке обновленного мирового рейтинга ATP.

Накануне Линда Носкова стала чемпионкой женского Уимблдона-2026, одержав победу в историческом чешском финале.

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