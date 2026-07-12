Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон, одолев Зверева в финале

Уимблдон-2026 официально завершен. В решающем поединке мужского одиночного разряда первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сумел защитить свой титул. В невероятном по напряжению битве он одолел Александера Зверева из Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Уимблдон-2026. Мужчины. Финал
Янник Синнер (Италия) – Александер Зверев (Германия) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4
Для теннисистов этот финал стал юбилейной, 15-й очной встречей в карьере. Несмотря на то, что Зверев подходил к травяному мейджору на эмоциональном подъеме после недавней победы на Ролан Гаррос, Синнер продолжил свою феноменальную серию доминирования над соперником, которая теперь насчитывает уже 10 матчей подряд.
Матч на Центральном корте Всеанглийского клуба держал в напряжении от первой до последней минуты, а судьба стартовых партий решалась в лотереях:
Благодаря этому успеху 24-летний Синнер во второй раз стал триумфатором Уимблдона. Этот кубок стал уже пятым титулом Grand Slam в его профессиональной карьере. Ранее итальянец дважды побеждал на Australian Open (в 2024 и 2025 годах) и получил "золото" на US Open-2024.
Зверев, несмотря на поражение, по итогам турнира все равно улучшит свое положение и официально сменит травмированного Карлоса Алькараса на второй строчке обновленного мирового рейтинга ATP.
Накануне Линда Носкова стала чемпионкой женского Уимблдона-2026, одержав победу в историческом чешском финале.