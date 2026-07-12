Сіннер вдруге поспіль виграв Вімблдон, здолавши Звєрєва у фіналі

Вімблдон-2026 офіційно завершено. У вирішальному поєдинку чоловічого одиночного розряду перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер зумів захистити свій титул. У неймовірній за напругою битві він здолав Александера Звєрєва з Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Вімблдон-2026. Чоловіки. Фінал
Яннік Сіннер (Італія) – Александер Зверєв (Німеччина) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4
Для тенісистів цей фінал став ювілейною, 15-ю очною зустріччю в кар'єрі. Попри те, що Звєрєв підходив до трав'яного мейджора на емоційному підйомі після нещодавньої перемоги на Ролан Гаррос, Сіннер продовжив свою феноменальну серію домінування над цим суперником, яка тепер налічує вже 10 матчів поспіль.
Матч на Центральному корті Всеанглійського клубу тримав у напрузі від першої до останньої хвилини, а доля стартових партій вирішувалася в лотереях:
Завдяки цьому успіху 24-річний Сіннер вдруге поспіль став тріумфатором Вімблдону. Цей кубок став уже п'ятим титулом Grand Slam у його професійній кар'єрі. Раніше італієць також двічі перемагав на Australian Open (у 2024 та 2025 роках) та здобув "золото" на US Open-2024.
Звєрєв, попри поразку, за підсумками турніру все одно покращить своє становище та офіційно змінить травмованого Карлоса Алькараса на другому рядку оновленого світового рейтингу ATP.
Напередодні Лінда Носкова стала чемпіонкою жіночого Вімблдона-2026, здобувши перемогу в історичному чеському фіналі.