Сіннер вдруге поспіль виграв Вімблдон, здолавши Звєрєва у фіналі

Вімблдон-2026. Чоловіки. Фінал

Яннік Сіннер (Італія) – Александер Зверєв (Німеччина) – 6:7, 7:6, 6:3, 6:4

Ювілейна битва у фіналі

Для тенісистів цей фінал став ювілейною, 15-ю очною зустріччю в кар'єрі. Попри те, що Звєрєв підходив до трав'яного мейджора на емоційному підйомі після нещодавньої перемоги на Ролан Гаррос, Сіннер продовжив свою феноменальну серію домінування над цим суперником, яка тепер налічує вже 10 матчів поспіль.

Чотири сети шаленої драми

Матч на Центральному корті Всеанглійського клубу тримав у напрузі від першої до останньої хвилини, а доля стартових партій вирішувалася в лотереях:

Перший сет пройшов у абсолютно рівній боротьбі без жодного брейку. Справа дійшла до тай-брейку, де німецький тенісист завдяки потужним подачам (оформив 9 ейсів за партію) вигриз перемогу з рахунком 9:7.

пройшов у абсолютно рівній боротьбі без жодного брейку. Справа дійшла до тай-брейку, де німецький тенісист завдяки потужним подачам (оформив 9 ейсів за партію) вигриз перемогу з рахунком 9:7. Другий сет розвивався за ідентичним сценарієм, але цього разу на тай-брейку нерви виявилися міцнішими вже в італійця. Сіннер буквально розгромив опонента з рахунком 7:2 та відновив паритет.

розвивався за ідентичним сценарієм, але цього разу на тай-брейку нерви виявилися міцнішими вже в італійця. Сіннер буквально розгромив опонента з рахунком 7:2 та відновив паритет. Третя партія стала переломною. За рівного рахунку 3:3 лідер рейтингу ATP зумів перехопити ініціативу, вперше реалізував брейкпойнт, пішов у відрив та закрив сет – 6:3.

стала переломною. За рівного рахунку 3:3 лідер рейтингу ATP зумів перехопити ініціативу, вперше реалізував брейкпойнт, пішов у відрив та закрив сет – 6:3. У вирішальному четвертому сеті Сіннер повністю контролював хід гри. Він швидко забезпечив собі комфортну перевагу і довів справу до логічної перемоги – 6:4.

Історичне досягнення італійця

Завдяки цьому успіху 24-річний Сіннер вдруге поспіль став тріумфатором Вімблдону. Цей кубок став уже п'ятим титулом Grand Slam у його професійній кар'єрі. Раніше італієць також двічі перемагав на Australian Open (у 2024 та 2025 роках) та здобув "золото" на US Open-2024.

Звєрєв, попри поразку, за підсумками турніру все одно покращить своє становище та офіційно змінить травмованого Карлоса Алькараса на другому рядку оновленого світового рейтингу ATP.