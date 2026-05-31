Шедевр Яремчука и штурм рекорда от Ярмоленко: Украина одолела Польшу в дебюте Мальдеры (видео)

Контрольный матч

Польша - Украина - 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Украина: Трубин - Романчук (Бондарь, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко - Назарина (Бондаренко, 82), Очеретько - Цыганков (Синчук, 75), Судаков (Шапаренко, 57), Ярмоленко (Назаренко, 57) - Яремчук (Пономаренко, 57)

Первый тайм: тяжелый старт и удивительная развязка

Дебютные минуты поединка во Вроцлаве выдались довольно нервными для подопечных Андреа Мальдеры. "Сине-желтые" действовали слишком пассивно и давали хозяевам слишком много свободы.

Поляки регулярно нагнетали ситуацию дальними ударами, а затем создали стопроцентный момент для взятия ворот: Петушевски выскочил один на один с украинским голкипером. К счастью, Трубин продемонстрировал фантастическую реакцию и спас команду от неприятностей в ближнем бою. Перед этим арбитры отменили гол Цыганкова из-за минимального офсайда у Ярмоленко.

После откровенно смазанного начала встречи украинцы вовремя взбодрились и выдали просто феерическую заключительную 15-минутку. Наша сборная не просто перехватила инициативу, а максимально цинично конвертировала собственные возможности в забитые мячи.

На 34-й минуте Цыганков включил высокий прессинг, заставил ошибиться Пйотровского и мгновенно вывел на удар Яремчука. Нападающий пробил без раздумий и обработки - точно в нижний угол. Гол получился чрезвычайно эффектным.

А на 44-й минуте образцовый перехват в центре поля перерос в стремительный выпад по левому флангу. Опять Цыганков идеально прострелил вдоль штрафной, где Ярмоленко в касание переправил мяч в сетку. Этот гол стал для вингера "Динамо" 47-м в матчах за национальную команду. Он вплотную приблизился к рекордсмену Андрею Шевченко, у которого 48 голов.

Второй тайм: "сине-желтые" засушили игру

В перерыве Мальдера провел лишь одну замену: Бондарь вышел на поле вместо Романчука. Тогда как наставник поляков Ян Урбан сменил сразу пятерых футболистов. В частности поле покинули звездные Левандовский (который ничем особенным не запомнился в первом тайме) и Зелинский.

На 56-й минуте хозяева должны были сокращать отставание. Момент у собственных ворот создали сами украинцы. Миколенко просто отдал мяч Свидерскому в центре штрафной, тот бил в левый угол, но Трубин чудом среагировал.

Мальдера, чувствуя что запахло жареным, бросил в бой свежие силы: вместо Судакова, Ярмоленко и Яремчука вышли - Шапаренко, Назаренко и Пономаренко.

Поляки в начале тайма активно искали пути к воротам украинцев, однако "сине-желтые" пытались максимально засушить игру и это в целом удалось.

Ближе к концу матча Мальдера выпустил Синчука - полузащитник канадского "Монреаля" заменил Цыганкова, а чуть позже Бондаренко появился в игре вместо Назарины.

Между этими заменами украинцы имели прекрасную возможность забить в третий раз, но удар Бондаря парировал голкипер поляков Булка.

В конце матча ни Польша, ни Украина уже особо не нагнетали ситуацию у ворот друг друга. И в результате цифры первого тайма остались на табло неизменными.

Впереди Дания

Эта победа стала для Украины первой над Польшей с 2013 года. Андреа Мальдера удачно начал работу и повторил достижения Валерия Лобановского, Мирона Маркевича и Михаила Фоменко, которые тоже начинали во главе сборной с побед.

Следующий товарищеский матч Украина проведет с Данией в воскресенье, 7 июня. Выездная встреча в Оденсе начнется в 19:30 по киевскому времени.